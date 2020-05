Fujitsu Lifebook U7310 oraz U9310(X) - laptopy 2w1 dla biznesu

Kilka miesięcy temu miałem przyjemność testować urządzenie konwertowalne Fujitsu Lifebook U939X, które w mojej opinii do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych tego typu laptopów na rynku. Wprawdzie sprzęt odstaje nieco designem i samym projektem, ale nadrabia to świetnym osprzętem, bardzo bogatym zapleczem portów komunikacyjnych, świetnym ekranem i ogólnie stabilnym działaniem. Japoński producent teraz przymierza się do wprowadzenia dwóch kolejnych urządzeń konwertowalnych 2w1 dla biznesu. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat trzech laptopów, które pomału wchodzą do sprzedaży (na razie tylko w Stanach Zjednoczonych). Mowa odpowiednio o: Fujitsu Lifebook U7310, Fujitsu Lifebook U9310 oraz Fujitsu Lifebook U9310X.

Wkrótce do sprzedaży trafią trzy nowe urządzenia konwertowalne od japońskiej firmy Fujitsu. Mowa o modelach Lifebook U7310, Lifebook U9310 oraz Lifebook U9310X. Wszystkie trzy modele cechują się podobnym, nieco siermiężnym designem. Same notebooki będą jednak korzystać z magnezowej obudowy, dzięki czemu mają być wzmocnione i trwalsze. Ponownie nie zabraknie ekranów IPS Full HD, które będą jednocześnie matowe oraz dotykowe. W zestawie będzie znajdował się dedykowany rysik do obsługi ekranu (podobnie jak w testowanym kilka miesięcy temu modelu Lifebook U939X). Pełna specyfikacja techniczna wszystkich trzech laptopów Fujitsu Lifebook została umieszczona w poniższej tabeli.

Specyfikacja Fujitsu Lifebook U7310 Fujitsu Lifebook U9310 Fujitsu Lifebook U9310X Procesor Intel Core i3-10110U

Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10510U

Intel Core i7-10610U Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10610U Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10610U Pamięć RAM Do 40 GB DDR4 2666 MHz Do 16 GB LPDDR3 2133 MHz, lutowany Do 16 GB LPDDR3 2133 MHz, lutowany Układ graficzny Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Dyski PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe module

PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 32 GB Optane + 512 GB M.2 NVMe module, SED PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe module

PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe module, SED

PCIe-SSD, 32 GB Optane + 512 GB M.2 NVMe module, SED PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2 module

PCIe-SSD, 256 GB SED/OPAL 2.0, M.2 module

PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2 module

PCIe-SSD, 256 GB non FDE, M.2 module

PCIe-SSD, 32 GB Optane + 512 GB M.2 NVMe module, SED Matryca 13,3" IPS Full HD, dotykowy, matowy, 300 nitów

13,3" IPS Full HD, matowy, 400 nitów

13,3" IPS Full HD, matowy, 300 nitów

13,3" TN HD, matowy, 250 nitów 13,3" IPS Full HD, dotykowy, matowy, 300 nitów

13,3" IPS Full HD, matowy, 400 nitów 13,3" IPS Full HD, dotykowy, matowy, 400 nitów Złącza 1x Thunderbolt 3

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x mini DisplayPort 1.2

1x VGA

1x Ethernet RJ-45

1x slot microSIM (opcjonalnie)

2x audio jack 3,5 mm

1x port do stacji dokującej

1x SmartCard

1x czytnik kart SD 2x Thunderbolt 3

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45

1x slot microSIM (opcjonalnie)

2x audio jack 3,5 mm

1x port do stacji dokującej

1x SmartCard

1x czytnik kart SD 1x USB 3.1 typu C (do podłączenia stacji dokującej)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45

1x slot microSIM (opcjonalnie)

2x audio jack 3,5 mm

1x SmartCard

1x czytnik kart SD Akumulator Do 13 godzin i 20 minut pracy

Do 10 godzin pracy z filtrem prywatyzującym Do 11 godzin i 30 minut pracy Do 12 godzin pracy Waga 1,17 kg 916 gramów 1,015 kg System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional Microsoft Windows 10 Professional Microsoft Windows 10 Professional

Sercem laptopów będą procesory 10 generacji Intel Comet Lake-U. Mowa zarówno o zwykłych niskonapięciowych jednostkach, jak również tych ze wsparciem vPro tj. Intel Core i5-10310U oraz Intel Core i7-10610U. Ponadto w modelu Fujitsu Lifebook U7310 na pokładzie znajdziemy maksymalnie 40 GB pamięci RAM DDR4, co w kontekście tak smukłych laptopów jest właściwie nie zauważalne nigdzie indziej. Nie zabraknie także pojedynczego nośnika SSD o pojemności do 1 TB oraz opcjonalnie wsparcia dla nośnika Intel Optane. Laptopy Fujitsu Lifebook U7310 oraz Lifebook U9310 będą dodatkowo miały na wyposażeniu czytnik PalmSecure, a więc jedyny w swoim rodzaju czytnik naczyń krwionośnych, co ma docelowo jeszcze mocniej zabezpieczyć urządzenie przed niepowołanymi osobami. Ceny za poszczególne konfiguracje nie są obecnie jeszcze znane, ale mówi się o kwotach rzędu od 899 euro za podstawowe konfiguracje.

Źródło: Notebookcheck, Fujitsu