Freewrite Traveler Ghost Edition - odświeżona edycja urządzenia z ekranem E-Ink, które jest nowoczesną maszyną do pisania

Freewrite Traveler to całkiem ciekawe urządzenie, które łączy w sobie konstrukcję laptopa, tak więc mamy do czynienia z klawiaturą i ekranem, natomiast ten drugi jest wykonany w technologii E-Ink, a sam sprzęt umożliwia nam jedynie pisanie tekstów na nim. Idea okazała się na tyle trafna, że swego czasu zebrano niemal 750 tys. dolarów z 50 tys. wymaganych na kampanii w serwisie Indiegogo. Teraz twórcy wprowadzili specjalną edycję urządzenia o przezroczystej konstrukcji.

Freewrite Traveler Ghost Edition to kolejny model popularnego urządzenia do pisania notatek i dłuższych tekstów. Na pokładzie znajdziemy identyczną funkcjonalność, co w przypadku bazowej odsłony, natomiast sama konstrukcja jest teraz przezroczysta.

Na wstępie można dodać, że pierwotna odsłona zebrała wymagane 50 tys. dolarów w zaledwie pół godziny. Zainteresowanie było więc całkiem spore i nadal zdaje się nie słabnąć - choć trzeba przyznać, że w Polsce sprzęt nie jest tak popularny. Jego ideą jest odcięcie się od rozpraszającej nas technologii i skupienie się na pracy - w tym wypadku pisaniu. Do dyspozycji mamy ekran E-Ink, który podzielony jest na dwa obszary - ten wyświetlający tekst, a także drugi przedstawiający dodatkowe informacje (czas pisania, czy też liczbę słów i pojedynczych znaków). Obudowana została wykonana z poliwęglanu i jest całkowicie przezroczysta (stąd nazwa edycji - Ghost).

Freewrite Traveler Ghost Edition Wyświetlacz E-Ink

Okno pisania - 121 x 70 mm

Okno powiadomień - 121 x 15 mm Łączność Wi-Fi 2,4 GHz Złącza USB typu C Materiał obudowy Poliwęglan Akumulator Litowo-jonowy Czas pracy Do 4 tygodni (30 min pracy dziennie) Wymiary i waga 288 x 128 x 24,7 mm / 700 g Inne Obsługa ponad 60 języków i przeszło 80 układów klawiatury (QWERTZ, AZERTY, DVORAK i inne) Cena 2977 zł

Urządzenie pozwoli nam na pracę przez maksymalnie cztery tygodnie, zakładając, że będziemy z niego korzystać 30 minut dziennie. Dostępny moduł Wi-Fi pozwoli na automatyczną synchronizację tekstu, więc nie musimy się martwić o jego przypadkowe utracenie. Całość waży około 700 g, tak więc mamy do czynienia z dość masywnym sprzętem, choć na taki nie wygląda. Klawiatura korzysta z nożycowego mechanizmu, co ma zapewnić dobry komfort pracy. Mimo że zmiany dotyczą tak naprawdę jedynie wyglądu, to twórcy znacząco podnieśli cenę. Omawiany model kosztuje bowiem 2977 zł, natomiast bazowa wersja w kolorze białym wyceniona została na 2480 zł. Różnica jest niestety całkiem spora. Poniższy materiał wideo przedstawia podstawową wersję, która jako pierwsza ukazała się na rynku.

Źródło: Freewrite