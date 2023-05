Final Fantasy XVI może być ewenementem tego roku - gra nie otrzyma żadnej premierowej aktualizacji

Tegoroczny maj jest stosunkowo spokojny, jeśli chodzi o premiery na rynku gier. Ten miesiąc stoi przede wszystkim pod znakiem nieudanego Redfalla i zbliżającego się wielkimi krokami The Lord of the Rings: Gollum. Czerwiec jednak będzie znacznie gorętszy - nie tylko dosłownie, ale również pod względem premier głośnych gier. Pierwsza połowa przyszłego miesiąca zdominowana będzie przez Diablo IV, z kolei w drugiej połowie czerwca zadebiutuje Final Fantasy XVI. Posiadacze PlayStation 5 mogą wyczekiwać z wypiekami na twarzy, bo w tym wypadku po raz pierwszy od bardzo dawna możemy w końcu dostać faktycznie dopracowany technicznie tytuł.

Final Fantasy XVI może okazać się prawdziwym ewenementem w branży gier w tym roku. Nadchodząca produkcja Square Enix nie otrzyma żadnej premierowej aktualizacji. Twórcy są bowiem pewni w 100% jakości swojej gry.

Hiroshi Takai, dyrektor sprawujący pieczę nad Final Fantasy XVI, w wywiadzie dla Game Informer podkreślił ważną informację dotycząca nadchodzącej premiery. Okazuje się, że Final Fantasy XVI nie otrzyma w dniu premiery żadnej aktualizacji, której celem byłaby naprawa kolejnych błędów. Square Enix już pod koniec marca ogłosiło złoty status dla gry i wygląda na to, że kolejne dwa miesiące były wystarczające, by uporać się z ostatnimi niedoróbkami. Choć coś takiego powinno być standardem w branży gier, ostatnie lata pokazały że mało która gra w dniu premiery jest na tyle dopracowana, by nie było potrzeby wrzucania kilku aktualizacji w ciągu pierwszych tygodni od premiery danego tytułu.

Posiadacze PlayStation 5 z napędem mogą zatem spać spokojnie - wystarczy włożyć płytę do napędu, a po przekopiowaniu plików na dysk, od razu rzucić się w wir nadchodzącej przygody. Raptem wczoraj pojawiły się pierwsze wrażenia branżowych mediów, z których wynika że Final Fantasy XVI dostarczy mnóstwo satysfakcjonującej rozgrywki, a także ciekawej i mrocznej kampanii fabularnej (nie brakuje tu nawet odwołania do Gry o Tron). Przypominamy, że gra Square Enix zadebiutuje już 22 czerwca, ale wcześniej udostępniona zostanie wersja demo.

Źródło: Game Informer