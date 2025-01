Far Cry 7 - sprawdzony insider obala wcześniejsze plotki dotyczące gry. Alaski nie będzie, ale będzie nowy, zaskakujący system

Nie jest tajemnicą, że gry Ubisoftu z odsłony na odsłonę przynosiły niewiele zmian (piję tu nie tylko do serii Far Cry, ale także do Assassin's Creed). Wygląda jednak na to, że wspomniane studio deweloperskie, świadome znudzenia po stronie graczy, stara się o pewne urozmaicenia. Dlatego też wybrane nadchodzące odsłony Assassin's Creed mają wrócić do korzeni (być bardziej liniowe), a kolejny Far Cry ma przynieść system gry, którym największą rolę odgrywać będzie czas... Tak przynajmniej twierdzi sam Tom Henderson.

Tom Henderson na łamach Insider Gaming przedstawił pierwsze konkretne informacje na temat Far Cry 7. Obalił wcześniejsze plotki odnośnie miejsca akcji (Alaska), ale zdradził, że system gry będzie zupełnie inny niż dotąd.

Jeszcze latem 2021 roku Jason Schreier zasugerował, że Far Cry 7 pojawi się już w zupełnie nowej formule. Dziennikarz nie rozwinął jednak tej myśli i nie przekazał żadnych dodatkowych szczegółów. Dziś okazuje się, że mógł mieć na myśli nowy system gry, bazujący na czasie. Co to oznacza? Według źródeł Toma Hendersona, kolejna odsłona serii będzie nieliniową historią, której fabuła skupi się na ratowaniu porwanych członków rodziny należących do głównego bohatera. Nie będziemy mieli na to jednak nieskończenie wiele czasu, a jedynie 24 lub 72 godziny (tu jeszcze nie ma pewności) czasu rzeczywistego. Warto jeszcze doprecyzować, co oznaczać ma wspomniana nieliniowość gry. Henderson twierdzi, że chodzi tu o dowolną kolejność ratowania swoich bliskich. Związane z tym decyzje mogą doprowadzić także do ich śmierci, a przez to wpłynąć na dalszą fabułę.

Chociaż szczegóły są nadal nieco niejasne, wiadomo, że celem będzie pokonanie "Synów Prawdy", a aby ukończyć grę w 100%, będziemy musieli uratować wszystkich członków swojej rodziny we wspomnianym, ograniczonym czasie. Będzie więc na pewno sporo napięcia, ale także i myślenia, ponieważ w grze pojawić się ma także mechanika przesłuchań, dzięki której otrzymamy informacje na temat tego, gdzie mają znajdować się kolejni członkowie rodziny. Na tym jednak nie koniec zmian, ponieważ odpowiedzialne za tytuł studio Ubisoft Montreal przygotowuje FC7 na nowym silniku, jakim jest Snowdrop. Na ten moment wiadomo też, że gra ma zostać wydana jesienią 2025 roku. Wtedy też przekonamy się, czy nowy system przypadnie graczom do gustu, czy wręcz przeciwnie.

Źródło: Insider Gaming