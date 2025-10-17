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Epic Games Store - znakomity horror Amnesia: The Bunker i Samorost 3 wśród darmowych tytułów

Szymon Góraj | 17-10-2025 10:30 |

Epic Games Store - znakomity horror Amnesia: The Bunker i Samorost 3 wśród darmowych tytułówKolejne lata mijają, a Epic Games Store w dalszym ciągu niemal tydzień w tydzień podrzuca darmowe tytuły do zgarnięcia w ograniczonym czasie. Co prawda jeżeli nie jesteśmy w trakcie jakiegoś szczególnego okresu, dość często wpadają pozycje średnio warte naszego czasu. Niemniej warto co jakiś czas zerkać na platformę, i to nie tylko na wakacyjną wyprzedaż czy święta. Teraz na przykład zgarniemy za darmo Amnesia: The Bunker oraz na dokładkę Samorost 3.

Do 23 października do godziny 17:00 czasu polskiego na Epic Games Store do zgarnięcia za darmo są Amnesia: The Bunker i Samorost 3.

Epic Games Store - znakomity horror Amnesia: The Bunker i Samorost 3 wśród darmowych tytułów [1]

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Mieliśmy małą przerwę w dostarczaniu darmowych pozycji, ale Epic Games Store powraca, i to w całkiem dobrym stylu. Najbardziej wyróżnia się rzecz jasna Amnesia: The Bunker. To świetnie oceniany survival horror z lata 2023 roku, wprowadzający gracza do mrocznego okresu I wojny światowej. Frictional Games daje nam garść zdobycznych narzędzi, w tym broń palną, my zaś mamy wydostać się z tytułowego bunkra, nie dopuszczając, by światło zgasło całkowicie. Wrogowie są czuli na dźwięk i gwałtowne ruchy, wymuszając szczególną ostrożność.

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Następnie pojawia się również Samorost 3. Amanita Design wypuściło trzecią odsłonę swojej udanej i dobrze ocenianej serii w marcu 2016 roku. To przygodówka w lekkim, humorystycznym tonie (a więc działa jako ładna przeciwwaga dla Amnesii), gdzie ponownie eksplorujemy lokacje jako osobliwy kosmita, podróżujący i komunikujący się ze światem zewnętrznym przy pomocy fletu o magicznych właściwościach. Odsłona trzecia jest uważana za najlepszą, jako że wprowadza znacznie więcej zawartości i kilka usprawnień.

Epic Games Store - znakomity horror Amnesia: The Bunker i Samorost 3 wśród darmowych tytułów [2]

Źródło: Epic Games Store
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