Epic Games Store - znakomity horror Amnesia: The Bunker i Samorost 3 wśród darmowych tytułów

Kolejne lata mijają, a Epic Games Store w dalszym ciągu niemal tydzień w tydzień podrzuca darmowe tytuły do zgarnięcia w ograniczonym czasie. Co prawda jeżeli nie jesteśmy w trakcie jakiegoś szczególnego okresu, dość często wpadają pozycje średnio warte naszego czasu. Niemniej warto co jakiś czas zerkać na platformę, i to nie tylko na wakacyjną wyprzedaż czy święta. Teraz na przykład zgarniemy za darmo Amnesia: The Bunker oraz na dokładkę Samorost 3.

Do 23 października do godziny 17:00 czasu polskiego na Epic Games Store do zgarnięcia za darmo są Amnesia: The Bunker i Samorost 3.

Mieliśmy małą przerwę w dostarczaniu darmowych pozycji, ale Epic Games Store powraca, i to w całkiem dobrym stylu. Najbardziej wyróżnia się rzecz jasna Amnesia: The Bunker. To świetnie oceniany survival horror z lata 2023 roku, wprowadzający gracza do mrocznego okresu I wojny światowej. Frictional Games daje nam garść zdobycznych narzędzi, w tym broń palną, my zaś mamy wydostać się z tytułowego bunkra, nie dopuszczając, by światło zgasło całkowicie. Wrogowie są czuli na dźwięk i gwałtowne ruchy, wymuszając szczególną ostrożność.

Następnie pojawia się również Samorost 3. Amanita Design wypuściło trzecią odsłonę swojej udanej i dobrze ocenianej serii w marcu 2016 roku. To przygodówka w lekkim, humorystycznym tonie (a więc działa jako ładna przeciwwaga dla Amnesii), gdzie ponownie eksplorujemy lokacje jako osobliwy kosmita, podróżujący i komunikujący się ze światem zewnętrznym przy pomocy fletu o magicznych właściwościach. Odsłona trzecia jest uważana za najlepszą, jako że wprowadza znacznie więcej zawartości i kilka usprawnień.

Źródło: Epic Games Store