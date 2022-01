Epic Games Store - wyprzedaże z okazji Nowego Roku Księżycowego. Wraca darmowy kupon 40 zł i to z lepszymi zasadami

Ostatni kwartał każdego roku zawsze jest pełen różnorakich przecen i promocji na wiele gier. Ze specjalnymi wyprzedażami ruszają wtedy największe growe platformy, a okazji do ich organizacji wcale nie brakuje. Halloween, Black Friday, Cyber Monday czy w końcu Święta Bożego Narodzenia to wydarzenia zaznaczone w kalendarzu chyba każdego, kto poluje na tanie gry. Nie oznacza to jednak, że zaraz po Nowym Roku trzeba będzie płacić za najpopularniejsze produkcje pełną cenę. Mamy jeszcze Chiński Nowy Rok, który oficjalnie rozpoczyna się 1 lutego. Z okazji tego święta w Epic Games Store wystartowała właśnie kolejna wielka wyprzedaż. Jak prezentują się ceny po licznych obniżkach?

Kupon o wartości 40 zł możemy użyć nie tylko w przypadku jednej wybranej gry kosztującej co najmniej 60 zł, ale również dla całego koszyka o tej wartości! Dzięki temu niektóre tytuły można nabyć w wyjątkowo niskiej cenie.

Podobnie jak pod koniec zeszłego roku, tak i teraz mnóstwo gier doczekało się znacznie niższych cen. Co jednak najważniejsze, wrócił uwielbiany przez graczy dodatkowy kupon na -40 zł. Tym razem zmieniła się jednak zasada jego wykorzystania. Możemy otrzymać wyłącznie jedną jego kopię w zamian za subskrypcję newslettera, ale za to możemy go użyć nie tylko w przypadku jednej wybranej gry kosztującej co najmniej 60 zł, ale również dla całego koszyka o tej wartości! Dzięki temu niektóre tytuły można nabyć w wyjątkowo niskiej cenie. Oto poniższe przykłady cen, jakie można uzyskać za pomocą kuponu:

Borderlands 3 – 24,99 zł

Cyberpunk 2077 – 59,50 zł

Days Gone – 61,40 zł

Metro Exodus: Gold Edition – 20,31 zł

Kena: Bridge of Spirits – 57,30 zł

Zestaw Disco Elysium: The Final Cut + Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent – 20,57 zł

Zestaw Heavy Rain + Beyond Two Souls - 29,00 zł

Omawiana wyprzedaż z okazji Nowego Roku Księżycowego trwa od wczoraj do 10 lutego, a to oznacza, że czasu przemyślane zakupy mamy jeszcze całkiem sporo. Trzeba przyznać, że dzięki takim akcjom Epic Games Store ma pełne prawo zyskać sobie coraz większe grono sympatyków. Po raz kolejny ceny (z użyciem kuponu) są zauważalnie niższe niż w innych platformach, przez co trudno dochować "wierności" tylko jednemu źródłu dystrybucji gier.

Źródło: Epic Games Store, Łowcy Gier