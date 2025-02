Epic Games Store - nowe darmowe gry, w tym World War Z: Aftermath. Star Wars: KotOR 1 i 2 gratis na urządzenia mobilne

Mijają kolejne lata, a Epic w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje swoje pierwotne założenia - czyli cotygodniowe oferowanie kolejnych gier. I najwyraźniej przynosi to efekty, bo o ile widoków na poważne zagrożenie Steamowi absolutnie nie ma, o tyle popularność platformy zdaje się w miarę regularnie rosnąć - nie wspominając o stabilnym utrzymywaniu się na rynku. Teraz poznaliśmy kolejną partię darmowych gier, a także parę małych niespodzianek.

Saber Interactive znane jest w tej chwili przede wszystkim z zeszłorocznego Space Marine 2, ale w roku 2021 wypuścili chociażby World War Z: Aftermath, które teraz można zgarnąć za darmo na Epic Games Store. Tym samym mamy okazję łatwo sprawdzić, jak ich poprzednia kooperacyjna strzelanka sobie radzi na tle tytułu z uniwersum Warhammera 40K. Drugim, takim typowym "pobocznym" prezentem dla graczy jest Garden Story - dla przeciwwagi luźne, rolnicze RPG w pikselowej oprawie, w którym pomagamy rozwijać pewną wioskę.

Will you embrace the light, or fall to the dark side? ☄️ Star Wars: Knights of the Old Republic and Star Wars: Knights of the Old Republic II are available now for FREE on the Epic Games Store on Android worldwide and iOS (in the EU)!



