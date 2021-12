Epic Games – mamy listę kolejnych darmowych gier rozdawanych do końca roku. Czekają nas niemal same hity

Identycznie jak roku ubiegłym, tak i teraz platforma Epic Games Store rozpieszcza graczy udostępniając jedną darmową grą każdego dnia. Promocja wystartowała 16 grudnia wraz z tytułem Shenmue III, a jeśli ktoś dzień w dzień odbierał darmówki, to na swoim koncie ma już takie tytuły jak Neon Abyss, Remnant from the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero oraz Second Extinction. Co ciekawe, przed trzema dniami na forum Reddit pojawił się przeciek z listą darmowych tytułów rozciągającą się aż do 26 grudnia. Początkowo traktowano ją z przymrużeniem oka, ale skoro kolejne pozycje zaczęły się sprawdzać, to zapewne identycznie będzie z kolejnymi. Podajemy je poniżej.

19 grudnia na Reddicie pojawił się przeciek z darmowymi grami od Epic Games. Lista zaczęła się sprawdzać, więc można ze spokojem uznać, że i kolejne zamieszczone na niej tytuły są prawdziwe.

Jeśli (dotychczas sprawdzająca się) lista z przecieku okaże się prawdziwa, to już dziś, 22 grudnia na Epic Games Store po godzinie 17:00 czasu polskiego będziemy mogli odebrać debiutującą dość niedawno grę strategiczną pt. Humankind. W czwartek darmoszką ma być z kolei Mutant Year Zero: Road to Eden. Koniec tygodnia przyniesie już tylko więcej hitów, a więc gry takie jak Vampyr (piątek), Pathfinder: Kingmaker (sobota) oraz Prey (niedziela).

Powyższe tytuły nie są może najświeższe (prócz Humankind), są jednak na pewno tytułami bardzo dobrze przyjętymi przez graczy. Trzeba dodatkowo pamiętać, że powyższa lista kończy się na tym tygodniu, a Epic Games ma w planie rozdawać darmówki aż do 30 grudnia. Stąd jeszcze 4 tytuły bezpłatnych produkcji stoją pod znakiem zapytania. A jeśli nie macie jeszcze dość tańszych gier to przypomnę, że za kilka godzin ruszy także Steam Winter Sale, któremu później zadedykujemy oddzielny news.

Źródło: Reddit