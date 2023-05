Edifier W820NB Plus - przystępne cenowo bezprzewodowe słuchawki nauszne z obsługą kodeka LDAC oraz ANC na pokładzie

Edifier jest chińskim producentem, który skupia się na produkcji sprzętów audio, takich jak głośniki czy słuchawki. Zazwyczaj mamy do czynienia z dobrze wyposażonymi i wykonanymi urządzeniami w naprawdę przyzwoitych cenach. Wydaje się, że i tym razem tak będzie. Najnowsze słuchawki z oznaczeniem W820NB Plus posiadają certyfikat Hi-Res Audio, obsługują kodek LDAC i oferują długi czas pracy na akumulatorze. Wszystko to okraszone przystępną dla portfela kwotą.

Edifier W820NB Plus to nowa propozycja bezprzewodowych słuchawek nausznych od uznanego producenta. Sprzęt wyróżnia się całkiem sporymi przetwornikami, przyzwoitym czasem pracy oraz obsługą ANC.

Konstrukcyjnie słuchawki prezentują się całkiem gustownie. Do wyboru mamy aż pięć wersji kolorystycznych: zielony, niebieski, czarny, szary oraz kość słoniowa. Większość odcieni jest dość pastelowych, jednak dodaje to na swój sposób uroku słuchawkom. Od razu widoczne są też zastosowane miękkie poduszki na górnej części pałąka, a także na nausznikach. Jeśli zaś chodzi o specyfikację techniczną, to mamy tu do czynienia z 40 mm dynamicznymi przetwornikami oraz membranami powlekanymi tytanem. Słuchawki mają certyfikaty Hi-Res Audio oraz Hi-Res Audio Wireless i obsługują wspomniany kodek LDAC, co powinno zapewnić dobrą jakość dźwięku. Inne urządzenia sparujemy z nimi przy pomocy modułu Bluetooth 5.2.

Na pokładzie znalazła się również obsługa hybrydowego ANC, dzięki któremu możemy obniżyć hałas wokół nas o maksymalnie 43 dB. Dostępny jest także tryb przejrzystości, więc jesteśmy w stanie rozmawiać z innymi bez zdejmowania słuchawek z uszu. Umieszczony akumulator pozwoli na ciągły odsłuch muzyki przez około 49 godzin przy korzystaniu z kodeka SBC oraz z wyłączonym ANC i odpowiednio 33 godziny przy wyłączonym ANC. Możemy dodatkowo szybko naładować akumulator, albowiem podpięcie ładowarki z przewodem USB typu C przez 10 minut pozwoli na kolejne 7 godzin pracy. Zakres obsługiwanych częstotliwości wynosi od 20 Hz do 40 kHz. Słuchawki ważą około 221 g przy wymiarach 164,8 x 191,3 x 82,3 mm. Cena została ustalona na 79,99 dolarów (349,99 zł). Zakupu dokonamy w serwisie Amazon.

Źródło: Edifier