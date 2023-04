Dzisiaj premiera nowego, dla niektórych kultowego odtwarzacza multimedialnego Winamp

Winamp to znany darmowy odtwarzacz muzyczny. Pierwsza wersja programu ukazała się w kwietniu 1997 roku. Za pomocą odtwarzacza można odtwarzać pliki multimedialne, zarządzać własną kolekcją muzyki oraz rippować, wypalać płyty czy edytować odtwarzaną muzykę i ulepszać jej jakość za pomocą wbudowanego i przyjaznego korektora. Można dostosować go do potrzeb każdego użytkownika dzięki wielu wtyczkom i skórkom.

Nowy Winamp ma być aplikacją łączącą usługi streamingowe, podcasty, internetowe stacje radiowe, audiobooki i pliki dźwiękowe. Ma być miejscem, w którym łatwo można przenieść się do tego, co oferują Wam ulubieni artyści.

Winamp, w czasach plików MP3 i braku streamingu, był prawdziwym królem, jednak tak jak Windows Media Player, RealPlayer czy foobar2000 został już dawno zapomniany. Nowy Winamp ma być aplikacją łączącą usługi streamingowe, podcasty, internetowe stacje radiowe, audiobooki i pliki dźwiękowe w jednym, czytelnym i estetycznym interfejsie. Ważnym elementem interfejsu mają być sami artyści. Odtwarzacz ma być miejscem, w którym łatwo można przenieść się do tego, co oferują Wam ulubieni wykonawcy, mieć od nich w jednym miejscu wszystkie nowości z usług streamingowych i innych mediów.

Na oficjalnej stronie internetowej znajduje się krótki opis tego, jaki będzie nowy odtwarzacz: "Nowy Winamp Player oferuje wszystko, co najlepsze, łącząc usługi przesyłania strumieniowego, podcasty, stacje radiowe, książki audio i pliki do pobrania. Ciesz się całą muzyką w jednym miejscu i dostosuj swoje wrażenia słuchowe dzięki legendarnemu odtwarzaczowi Winamp." Nowe wydanie daje wszystkim użytkownikom szansę wypróbowania Winampa, ale czy zdoła odciągnąć użytkowników od aplikacji typu Spotify, YouTube Music czy Apple Music?

