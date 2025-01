DuckDuckGo Privacy Pro - nadchodzi pierwsza subskrypcja firmy, która pozwoli jeszcze bardziej chronić prywatność

W celu ochrony naszej prywatności w internecie można dziś zrobić całkiem sporo. Jednym z rozwiązań jest używanie odpowiedniej przeglądarki internetowej, która pozwala np. na blokowanie mechanizmów śledzących na stronach WWW. Na tym polu całkiem dobrze wypada produkt od firmy DuckDuckGo, która do tej pory oferowała bezpieczną wyszukiwarkę o tej samej nazwie. Po latach przedsiębiorstwo postanowiło wprowadzić pierwszą płatną usługę.

DuckDuckGo Privacy Pro to pierwszy płatny pakiet od tytułowej firmy, który dodaje do autorskiej przeglądarki internetowej nowe funkcje. Pomagają one jeszcze bardziej chronić naszą prywatność w internecie.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nowa subskrypcja jest dostępna obecnie tylko dla osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Natomiast firma zapowiedziała, że niebawem inne regiony także będą mogły z niej skorzystać. Decydując się na zakup, uzyskamy dostęp do trzech nowych funkcji w przeglądarce DuckDuckGo. Pierwszą z nich jest usługa VPN, która została oparta na otwartoźródłowym protokole WireGuard. Utrudnia ona namierzenie naszej prawdziwej lokalizacji. Drugą opcją jest usuwanie naszych danych ze stron brokerów, a więc takich, które je przechowują i sprzedają innym - podobnym rozwiązaniem dostępnym w Polsce jest Mozilla Monitor Plus.

Ostatnią z nowych możliwości jest pomoc w przypadku, gdy ktoś skradnie naszą tożsamość. Ta funkcja jest więc prawdopodobnie najbardziej przydatna ze wszystkich. Kiedy już dojdzie do takiego zdarzenia, użytkownik otrzyma pomoc od zaufanej firmy (w USA jest to Iris). Opiera się ona nie tylko na rozmowie z konsultantem, ale również zapewnieniu wsparcia materialnego (pożyczka krótkoterminowa), jeśli osoba jest oddalona od domu i potrzebuje awaryjnego transportu (500 dolarów) lub też zastrzeżeniu prywatnych dokumentów, a także poinformowaniu o zajściu odpowiednich instytucji. Miesięczny koszt abonamentu wynosi 9,99, a roczny 99 dolarów. Warto więc mieć usługę na uwadze, ponieważ kiedy już wkroczy do Polski, to będzie całkiem ciekawą opcją.

Źródło: DuckDuckGo