DuckDuckGo – pierwsze spojrzenie na szanującą prywatność desktopową przeglądarkę internetową

Mobilna przeglądarka DuckDuckGo jest na ten moment najczęściej pobieraną, alternatywną przeglądarką na rynku. Nic więc dziwnego, że twórcy DDG zdecydowali się w końcu przygotować także rozwiązanie dla PC. Projekt ów jest póki co dostępny wyłącznie w kanale zamkniętej bety i nie wiadomo dokładnie, kiedy trafi do użytkowników w pełnej wersji. Szacuje się jednak, że powinno to nastąpić w pierwszych miesiącach 2022 roku. Jak czytamy w poście na blogu twórców, DuckDuckGo, podobnie jak i dotychczasowa wyszukiwarka o tej samej nazwie, tak i przeglądarka ma zapewniać użytkownikom przede wszystkim prywatność, szybkość oraz prostotę obsługi.

Przeglądarka DuckDuckGo na komputery trafi na początku na systemy macOS. Każdego dnia będzie czyścić ciasteczka oraz historię, zaproponuje także funkcjonalny przycisk o nazwie Fire.

Twórcy przeglądarki są ambitni. Pragną, aby ostatecznie DuckDuckGo stało się nie tylko alternatywną przeglądarką w razie potrzeby, ale by ze spokojem służyła do codziennego przeglądania sieci, wypierając Chrome, Operę i inne popularne rozwiązania. Co jednak ciekawe, desktopowe DuckDuckGo, identycznie jak wersja mobilna nie bazuje na projekcie, na których powstało Chromium. Korzysta zaś z silników renderujących dostarczanych wraz z systemem operacyjnym danego urządzenia. Oznacza to między innymi, że przesiadając się na DuckDuckGo nie skorzystamy z rozszerzeń dedykowanych programom takim jak Chrome czy Microsoft Edge.

Z drugiej zaś strony, deweloperzy obiecują, że zbudowanie przeglądarki w ten właśnie sposób, bez wykorzystania gotowych wzorców, sprawi iż DuckDuckGo będzie nie tylko bezpieczniejsze, ale i mniej zaśmiecone (a przez to także i szybsze). Z bardziej podstawowych funkcjonalności przeglądarka zaoferuje przycisk Fire, który zamyka wszystkie otwarte karty czyszcząc przy tym historię przeglądania. Jeśli chodzi zaś o bardziej zaawansowane rozwiązania, to podobnie jak istniejąca już wyszukiwarka, tak i przeglądarka DuckDuckGo pozwoli na blokowanie trackerów śledzących użytkownika, nie będzie gromadzić wyników wyszukiwania, wpisywanych słów kluczowych oraz innych danych, jakie możemy po sobie zostawić korzystając z sieci.

