Komputer wyglądający jak superbroń z DOOM? Oto BFG 10000 - gamingowy pecet o topowych podzespołach

Nasze pecety są coraz ciekawsze wizualnie. Nie tylko za sprawą podświetlenia RGB LED poszczególnych podzespołów, ale także dzięki niecodziennym projektom obudów. Te najbardziej niecodzienne jak Thermaltake AH T200, Cooler Master MasterFrame 700 czy Jonsbo MOD5 ARGB swoje jednak kosztują. Największym entuzjastom nowoczesnych technologii nie wystarczają jednak nawet wspomniane modele, więc zabierają się za przygotowywanie własnych. Jednym z takich modeli jest The Doom Eternal BFG 10000. Co ważne, nie jest to tylko obudowa, a cały pecet. Co jeszcze ważniejsze (i smutniejsze) - nie jest on na sprzedaż.

Mark Celis z Mark's Fabrication przy współpracy z NVIDIĄ przygotował customowy desktop, który inspirowany jest bronią z gry DOOM Eternal. To kawał nie lada "zabawki".

Gamingowy komputer The Doom Eternal BFG 10000 przygotował Mark Celis z Mark's Fabrication przy współpracy z NVIDIĄ. Poniże możecie zobaczyć materiał wideo prezentujący owo cacko, a teraz sprawdźmy szybko, na bazie jakich komponentów je zbudowano. Znajdziemy tu przede wszystkim kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080, sparowaną z procesorem Intel Core i7 10700K. Całość "śmiga" także na płycie głównej ASRock Z490 i 16 GB pamięci RAM.

Starsi gracze z dużą pewnością wiedzą, że broń BFG 10000, którą znajdujemy w grze DOOM Eternal w jednej z baz księżyca Phobos wzorowana była na broni z Quake'a II, znanej jako Big Gun. Była to potężna broń używana do obrony planety Stroggos przed najeźdźcami. Pewnie podobieństwo (nawet z nazwy) do BFG 10000 znajdziemy też w przypadku gry Quake Arena, w której możemy walczyć za pomocą modelu BFG 10K.

Źródło: NVIDIA