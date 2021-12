Cyberpunk 2077 – gra otrzymała metro z 19 stacjami. Mod pozwala na podróżowanie i jednoczesne podziwianie Night City

Pamiętacie jeszcze, jak pierwsze materiały zapowiadające grę Cyberpunk 2077 wyraźnie sugerowały, że w produkcji pojawią się interaktywne stacje metra? Jak wiemy, po premierze, która miała miejsce niewiele ponad rok temu, takowych podróży metrem nie otrzymaliśmy. Na szczęście jak zawsze możemy liczyć na scenę moderską. Tym razem utalentowani fani dostarczyli nam mianowicie aż dziewiętnaście funkcjonalnych stacji metra, dzięki którym możemy przemieszczać się w najdalsze zakątki gry. Mod udostępniono w serwisie Nexus Mods. Poniżej, klasycznie, zamieszczamy do niego bezpośredni link.

Chciałoby się rzec, że gdzie deweloper nie może, tam modera pośle. Tym razem jeden z moderów postanowił podarować fanom gry Cyberpunk 2077 w pełni funkcjonalne metro z 19 stacjami.

W opisie moda czytamy, że dodaje on do gry w pełni użyteczny system NCART (Night City Area Rapid Transit), zawierający 19 stacji, które umożliwiają oczekiwanie na pociąg. Mod w stu procentach wykorzystuje natywne UI gry, jest w stu procentach kompatybilny w kontrolerami, nie zawiera ekranów ładowania i nie zmusza także do ustawiania nowych skrótów klawiszowych. Co ciekawe, modyfikacja daje także szansę przełączania się między perspektywą pierwszo- i trzecioosobową. Mod nazwany po prostu jako Metro System, ściągniecie klikając tutaj.

Podczas gdy CD Projekt RED przez ostatni rok zajmowało się naprawianiem przeróżnych błędów w grze Cyberpunk 2077, moderzy likwidowali nie tylko bugi, ale i dostarczali innym graczom ciekawych modyfikacji graficznych i nie tylko. W serwisie Nexus Mods znajduje się obecnie ponad 2,5 tysiąca modów do rzeczonej gry, z których najpopularniejszymi zdają się być właśnie te usprawniające rozgrywkę. Mowa m.in. o lepszym prowadzeniu pojazdów, bardziej intuicyjnej mini-mapie czy odblokowaniu obszarów z całego Night City już na początku gry.

Źródło: Nexus Mods