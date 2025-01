Cyberpunk 2077 - bez wiedzy twórców do ukraińskiej lokalizacji gry trafiły antyrosyjskie hasła

Za nami oficjalna premiera dodatku do Cyberpunka 2077 – Widmo Wolności. Zarówno DLC, jak i aktualizacja 2.0 do podstawowej wersji gry, są bardzo chwalone przez krytyków i samych graczy. Nieco emocji wywołała jednak ostatnio ukraińska lokalizacja dzieła CD Projekt RED. Firma zajmująca się tłumaczeniem, bez wiedzy i zgody twórców, umieściła w grze antyrosyjskie hasła. Polski deweloper stanowczo odniósł się do całej sprawy.

Do Cyberpunka 2077, za sprawą ukraińskiej lokalizacji, trafiły teksty, które Rosjanie mogą odebrać jako obraźliwe. Wiele wskazuje na to, że odbyło się to bez wiedzy deweloperów z CD Projekt RED.

Ukraińscy gracze mają powody do radości, ponieważ aktualizacja 2.0 do Cyberpunka 2077 wprowadziła wreszcie oficjalne wsparcie dla ich języka. Nie obyło się jednak bez pewnego zgrzytu. Niektóre teksty w grze zostały podmienione w sposób niezgodny z oryginalną wizją deweloperów. Przykładowo, w usta jednego z Kosiarzy włożono tekst, który kieruje pod adresem Rosjan (określanych tutaj ukraińskim terminem „Rusnia”) niezbyt pochlebne życzenia. W grze umieszczono także odwołanie do znanych słów wypowiedzianych przez ukraińskich żołnierzy przed przejęciem przez Rosjan Wyspy Węży na początku konfliktu w zeszłym roku. W Cyberpunku 2077 pojawia się także przynajmniej jedno graffiti obrazujące ukraińskie symbole nad zarysem przejętego siłą przez Rosjan w 2014 roku Krymu.

Do całej sprawy odniósł się już CD Projekt RED. Jak twierdzi polski deweloper, treści te nie zostały przygotowane przez pracowników firmy i nie przedstawiają ich poglądów. Za modyfikacje odpowiedzialna jest firma dokonująca lokalizacji i podjęte zostały kroki, które mają zapobiegać wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości. Treści odnoszące się do Rosjan zostaną podmienione w przyszłej aktualizacji. Za tłumaczeniem gry stoi ukraińska firma SBT Localization, która ma na swoim koncie między innymi lokalizacje Baldur’s Gate 3 czy Darkest Dungeon. Należy pamiętać o tym, że CDPR wyraził w przeszłości jasny sprzeciw wobec rosyjskiej inwazji i przekazał 1 mln zł organizacjom pomagającym Ukraińcom dotkniętym konfliktem. Wstrzymano także sprzedaż gier za pośrednictwem GOG-a w Rosji i Białorusi.

Źródło: PC Gamer, Rock Paper Shotgun