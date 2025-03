Cronos: The New Dawn - Bloober Team przedstawiło nowy gameplay trailer w trakcie Future Games Show

Jeżeli chodzi o ostatnie lata, krakowski zespół jest jednym z najaktywniejszych studiów nad Wisłą. Blair Witch, The Medium, Layers of Fears, wreszcie bardzo dobrze przyjęty pomimo przedpremierowych turbulencji remake Silent Hill 2 - a mówimy tylko o kilku tytułach wypuszczonych od 2020 roku. Na przerwę się nie zanosi, bowiem jeszcze w tym roku Bloober Team ma przygotować Cronos: The New Dawn, zupełnie nowy survival horror z interesującym punktem wyjścia.

W trakcie Future Games Show: Spring Showcase 2025 pojawił się nowy zwiastun Cronos: The New Dawn z fragmentami rozgrywki.

Jeśli ktoś czekał na więcej konkretów w związku z Cronos: The New Dawn, Bloober Team wykorzystało Future Games Show: Spring Showcase 2025, by opowiedzieć co nieco o projekcie. Tuż obok fragmentów rozgrywki, głos w tej sprawie zabrali sami deweloperzy. Gra czerpie inspirację z wielu kultowych pozycji z różnych mediów, w tym filmu "Coś" Carpentera, serialu Netflix "Dark", jak również Dead Space (w końcu SF survival horror zobowiązuje) oraz Dark Souls, najwyraźniej przez wzgląd na miejscami wymagający poziom trudności.

Jeśli chodzi o fabułę, gracz wciela się w jednego z Podróżników, poszukujących w alternatywnym, upadłym świecie czasowej wyrwy prowadzącej do Polski lat 80. - czyli okresu, w którym doszło do apokaliptycznej katastrofy, określanej jako The Change. Jako jedyni mogą eksplorować wypełnione przerażającymi monstrami ruiny cywilizacji. Możemy liczyć na dynamiczną walkę, trochę body horroru i całkiem obiecującą wizję. Już teraz twórcy wspomnieli, że niebawem powinien pojawić się kolejny, zapewne znacząco dłuższy od teraz zaprezentowanego, gameplay.

Źródło: Future Games Show