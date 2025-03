Creative Zen Air DOT - wyjątkowo tanie bezprzewodowe słuchawki douszne z obsługą ENC oraz neodymowymi przetwornikami

Creative od wielu lat znany jest z produkcji sprzętów audio, które mogą nam całkiem sporo zaoferować przy relatywnie niskich cenach. Najnowszym produktem firmy są tytułowe słuchawki douszne Creative Zen Air DOT. Zestaw ten idealnie sprawdzi się dla osób, które nie chcą wydawać zbyt wielu pieniędzy na słuchawki bezprzewodowe, jednak nadal zależy im, aby jakość dźwięku pozostawała na akceptowalnym poziomie. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy obsługę ENC.

Na początek warto wspomnieć o cenie za cały zestaw słuchawkowy, albowiem została ona ustalona na zaledwie 129 zł. W tak niskiej kwocie zapewne nikt nie spodziewałby się dobrego urządzenia, natomiast Creative Zen Air DOT mają całkiem sporą funkcjonalność. Sercem słuchawek są 13-milimetrowe trójdrożne przetworniki neodymowe, które obsługują dość standardowy zakres pasma: od 20 do 20 000 herców. Producent zaświadcza, że ta konfiguracja ma zapewnić dobre brzmienie z wyraźnym basem. Konstrukcja słuchawek zapewnia ochronę przed zachlapaniem wodą (norma IPX4), więc lekki deszcz nie powinien stanowić problemu. Creative zdecydował się zaimplementować funkcję EDC, czyli eliminację szumów środowiskowych (Environmental Noise Cancellation). Jest to niejako mniej zaawansowana technologia ANC, ale nadal spełnia swoje zadanie (choć nie w takim stopniu).

Creative Zen Air DOT Przetworniki Neodymowe, 13 mm Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz Częstotliwość robocza 2402 - 2480 MHz Impedancja 32 Ω Norma IP IPX4 Łączność Bluetooth 5.3 Zasięg działania Do 10 m Akumulator Słuchawka - litowo-jonowy 40 mAh

Etui - litowo-jonowo-polimerowy 350 mAh Czas pracy Do 7 godzin odtwarzania muzyki

Do 24 godzin pracy z użyciem etui Technologie ENC Typ mikrofonów Wielokierunkowy MEMS Pasmo przenoszenia mikrofonów 100 - 10 000 Hz Czułość mikrofonów na poziomie 1 kHz -38 dBV/Pa Wymiary etui 55 x 47 x 25 mm Wymiary słuchawki 30,5 x 17,9 x 16,3 mm Kodek audio SBC Obsługa asystentów głosowych Siri, Asystent Google Cena 129 zł

W słuchawkach znalazły się również wielokierunkowe mikrofony MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) - są one dużo mniejsze od tradycyjnych oraz pobierają mniej mocy. Na uwagę zasługuje także zastosowanie modułu Bluetooth 5.3, choć obsługa kodeków audio kończy się na tym standardowym - SBC. Akumulator w jednej słuchawce o pojemności 40 mAh ma umożliwić słuchanie muzyki przez maksymalnie 7 godzin, z kolei wykorzystując jeszcze etui, zwiększymy ten czas do 24 godzin. Jeśli korzystamy z Asystenta Google lub Siri, to zestaw słuchawkowy również potrafi ich obsłużyć. Propozycja wydaje się ciekawa, w szczególności dla osób, które nie są melomanami, a potrzebują jedynie podstawowych słuchawek do rozmów i słuchania muzyki. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta. Dostępność przewidziana jest na 18 sierpnia 2023 roku.

Źródło: Creative