Corsair przedstawia gamingowe myszki M55 i M55 Wireless, które mają sprawdzić się we wszystkich gatunkach gier

Na rynku myszek gamingowych coraz więcej producentów decyduje się na wbudowane akumulatory i podświetlenie LED. Corsair jednak pokazuje, że możliwe jest stworzenie średniopółkowej i lekkiej propozycji dla graczy bez diod RGB i z długim czasem pracy na zwykłej baterii AA. Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji szeroki zakres czułości DPI. Zerknijmy zatem na specyfikację i funkcjonalność nowych myszek Corsair M55 i M55 Wireless.

Corsair M55 i M55 Wireless to nowe myszki gamingowe, które cechuje długa praca na baterii AA oraz brak podświetlenia LED RGB i szeroki zakres czułości DPI. Nowe propozycje mają sprawdzić się we wszystkich gatunkach gier.

Corsair M55 Wireless to lekka, gamingowa myszka o wadze 59 gramów (bez baterii AA). Ta propozycja dla graczy oferuje do 185 godzin gry przy połączeniu radiowym 2,4 GHz oraz aż 400 godzin przy bezprzewodowym połączeniu Bluetooth (SLIPSTREAM WIRELESS v1.5). Producent zapewnia, że nowy model charakteryzuje się niskim opóźnieniem przesyłu danych. Optyczny sensor myszki umożliwia uzyskanie rozdzielczości 24 000 DPI i precyzyjne śledzenie ruchów nawet przy przyspieszeniu do 35 G. Przełączniki zostały zaprojektowane z myślą o trwałości, wytrzymując do 60 milionów kliknięć. Mysz posiada 6 przycisków, z których jeden pełni funkcję przełącznika trybu DPI. Ślizacze wykonano w 100% z PTFE. Model M55 Wireless można już zakupić na stronie producenta w cenie 239 zł z VAT.

Corsair M55 to przewodowy odpowiednik opisanego wyżej modelu, który również wyposażono w optyczny sensor, ale z obniżonym zakresem DPI do 16 000. Waga tej myszki jest nieco mniejsza i wynosi 55 g. Obie myszki zaprojektowano z myślą o ergonomii, aby pasowały do różnych chwytów i zapewniają antypoślizgowe, fakturowane elementy. Producent zapewnia, że oba modele sprawdzą się w każdym gatunku gier wideo. Model M55 wyceniono na 179 zł z VAT i również jest dostępny w sprzedaży na stronie Corsaira.

Źródło: Corsair