Corsair FRAME 4000D - premiera modularnej obudowy PC na targach CES 2025. Otrzymamy regulowane szyny wentylatorów

Corsair, amerykański producent osprzętu komputerowego, zaprezentował na targach CES 2025 nową obudowę z serii 4000. Model FRAME 4000D posiada modularną konstrukcję i umożliwia regulacje szyn dla wentylatorów do 200 mm. Podobnie jak w poprzednich modelach umożliwiono wymianę przedniego panelu na inny. Wprowadzono również obsługę dla płyt głównych z odwróconymi złączami m.in. MSI Project Zero i ASUS BTF.

Corsair FRAME 4000D to wyżej pozycjonowany model z serii 4000, którego nie należy mylić z obudową iCUE 4000D RGB Airflow, dostępną w sprzedaży już od długiego czasu. Nowy przedstawiciel linii posiada powiększone rozmiary, choć jego grubość zwiększono jedynie o 1 cm. Mimo większego rozmiaru, obudowa jest lżejsza niż jej poprzednik. Wnętrze FRAME 4000D pozwala na montaż kart graficznych o długości do 370 mm, zasilaczy ATX o długości do 220 mm oraz powietrznych chłodzeń procesora o wysokości do 170 mm. Obudowa wspiera także montaż płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, a także pozostałe na rynku modele w popularnych formatach: E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Natomiast pełne opcje konfiguracji dla wentylatorów oraz chłodnic cieczy znajdziecie w poniższej tabeli.

Corsair FRAME 4000D RS ARGB Corsair iCUE 4000D RGB Airflow Typ obudowy Middle Tower Middle Tower Wymiary (L/W/H) 490 / 239 / 486 mm 453 mm / 230 / 466 mm Waga 8,69 Kg 9,3 Kg Maksymalna długość

karty graficznej 370 mm 360 mm Maksymalna długość

(PSU) zasilacza 220 mm 220 mm Maksymalna wysokość

chłodzenia powietrznego 170 mm 170 mm Obsługiwane formaty

płyt głównych E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Obsługa płyt głównych

z odwrotnymi złączami Tak (MSI Project Zero, ASUS BTF) Nie Obsługiwane rozmiary

wentylatorów - front 3x 120 / 2x 140 / 2x 200 mm 3x 120 / 2x 140 mm Obsługiwane rozmiary

wentylatorów - góra 3x 120 / 2x 140 mm 3x 120 / 2x 140 mm Obsługiwane rozmiary

wentylatorów - bok 3x 120 / 2x 140 mm Brak Obsługiwane rozmiary

wentylatorów - dół 2x 120 mm Brak Obsługiwane rozmiary

wentylatorów - tył 1x 120 / 1x 140 mm 1x 120 mm Obsługiwane formaty

chłodnic - front 360 / 280 / 240 mm 360 / 280 / 240 mm Obsługiwane formaty

chłodnic - top 360 / 280 / 240 mm 240 mm Obsługiwane formaty

chłodnic - bok 360 / 280 / 240 mm Brak Obsługiwane formaty

chłodnic - dół Brak Brak Obsługiwane formaty

chłodnic - tył 120 / 140 mm 120 mm Miejsce dla dysków

HDD 3,5 cala 1 lub 2 2 Miejsce dla nośników

SSD 2,5 cala 2 lub 4 2 lub 4 Panel I/O 1x USB 3.2 Gen 2 typu C

2x USB 3.2 Gen 1 typu A

1x Combo Jack 3,5 mm 1x USB 3.2 Gen 1 typu C

1x USB 3.2 Gen 1 typu A

1x Combo Jack 3,5 mm

Corsair FRAME 4000D cechuje się budową modularną, umożliwiając obrócenie kratki montażowej ze slotami rozszerzeń o 90 stopni, co pozwala na pionowy montaż kart graficznych (riser jest sprzedawany osobno). Wewnętrzną maskownicę na bocznej ścianie można wymienić na szynę do montażu wentylatorów lub chłodnic. Dodatkowo w obudowie przewidziano specjalną tackę, montowaną do tacy płyty głównej, umożliwiającą instalację dwóch dysków SSD 2,5 cala lub jednego dysku 3,5 cala lub kontrolera i rozdzielacza iCUE Link. Umożliwiono również wyciągnięcie tacy płyty głównej. Nowe rozwiązanie InfiniRail pozwala na regulację szerokości szyn dla wentylatorów na froncie i górze obudowy. Dodatkowo wraz z panelem przednim z otworami w kształcie litery Y, ma to zapewniać optymalny przepływ powietrza. Co więcej, przednie panele są wymienne, a Corsair oferuje elementy wykonane z różnych rodzajów drewna.

Corsair FRAME 4000D dostępny jest w trzech wariantach: bez wentylatorów, z trzema wentylatorami RS120 lub RS120 ARGB i w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej. Produkty pojawiły się na stronie producenta, lecz obecnie są całkowicie wyprzedane. W polskich sklepach także ich jeszcze nie ma, ale w ciągu kilku tygodni powinny trafić do sprzedaży. Co ciekawe wariant z podświetleniem ARGB został wyceniony niżej niż wersja z wentylatorami bez diod LED. Oficjalne ceny znajdziecie poniżej:

Corsair FRAME 4000D RS ARGB - 519 zł

Corsair FRAME 4000D RS - 610,50 zł

Corsair FRAME 4000D - 429 zł

Źródło: Corsair