Corsair Custom Lab wkracza do Polski. Nadeszły personalizowane akcesoria komputerowe, które dostosujesz przed zakupem

Składając komputer od zera, nierzadko skłaniamy się ku podzespołom, które odpowiadają nam nie tylko w kwestii wydajności (i budżetu), ale także pod kątem wizualnym. Dzięki temu nasze stanowisko do pracy, czy też rozrywki wyróżnia się od innych. Rzecz jasna sprawa ta dotyczy także akcesoriów, takich jak myszka, czy też klawiatura. Marka Corsair wprowadziła właśnie do Europy usługę Custom Lab, która pozwoli spersonalizować wspomniane akcesoria jeszcze przed ich zakupem.

Przedsiębiorstwo Corsair uruchomiło usługę Custom Lab w Polsce i w kilku innych krajach europejskich. Dzięki niej można dostosować wygląd, a zarazem funkcjonalność wybranych akcesoriów komputerowych.

W kwestii wspomnianej personalizacji Corsair Custom Lab oferuje nam możliwość dostosowania wyglądu klawiatury Corsair K65 PLUS Wireless, myszki Corsair M75 Wireless, a także podkładki pod nią (MM300) - z czasem do tego zestawienia dojdą również inne komponenty, takie jak kości pamięci RAM. W przypadku klawiatury kreator pozwoli na wybrać jej układ, kolor ramy, wzór widoczny na nakładkach, a także same przełączniki. Z kolei myszkę spersonalizujemy pod kątem płyty czołowej, przycisków bocznych, pokrętła, ślizgaczy oraz koloru przewodu i odbiornika.

Natomiast co do ostatniego elementu, czyli podkładki: będziemy mogli wybrać jeden z sześciu dostępnych wzorów. Możemy dostosować każde wspomniane akcesorium z osobna i je kupić, lub też zwrócić się w stronę konfigurowania całej kolekcji. Przesyłka powinna zostać nadana w ciągu 4 do 5 dni roboczych - firma zaznacza także, że stara się dostarczać zamówienia do 10 dni roboczych od ich złożenia. Wyjątkiem są tu "białe klawiatury", które będą wysyłane w ciagu 4-5 tygodni. Jeśli interesuje nas usługa Corsair Custom Lab, to musimy udać się pod ten adres.

Źródło: TechPowerUp, Corsair