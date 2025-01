Cooler Master Sneaker X - premiera interesującego zestawu komputerowego w bardzo nietypowej obudowie

Czasami producenci sprzętu komputerowego zaskakują swoimi projektami. Najczęściej dotyczy to tematycznych kart graficznych oraz niestandardowych obudów. Na bardzo oryginalny pomysł wpadła grupa moderów kryjąca się pod nazwą JMDF. Przygotowali oni zestaw komputerowy Sneaker X zamknięty w obudowie, która przypomina but. PC, z racji wygórowanej ceny, jest głównie ciekawostką, po którą sięgną tylko najwięksi entuzjaści.

Na rynku zadebiutował zestaw komputerowy Cooler Master Sneaker X. Wyróżnikiem jest bardzo nietypowa obudowa, która przypomina but. Osoby chętne do jego nabycia muszą przygotować się na pokaźny wydatek.

Zestaw pokazano pierwotnie podczas Computex 2023, ale duże zainteresowanie sprawiło, że we współpracy z firmą Cooler Master postanowiono wprowadzić go ostatnio na szerszy rynek. Sneaker X to pełnoprawny komputer w standardzie Mini-ITX. Dostępnych jest łącznie kilka wariantów sprzętu, które wykorzystują płyty główne oparte na chipsetach Intel Z790 i B760 oraz AMD X670 i B650. Klienci mogą wybierać spośród czterech modeli procesorów: Core i7-13700, Core i9-13900K, Ryzen 7 7800X3D oraz Ryzen 9 7950X3D. Dla wielu osób najważniejszym komponentem jest jednak karta graficzna. Do gotowych zestawów trafiły układy GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti oraz RTX 4080. Całość uzupełnia 32 GB lub 64 GB pamięci DDR5. Do dyspozycji użytkowników oddano także nośnik SSD M.2 NMVe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB. Zestaw zasilany jest przez jednostkę Cooler Master V850 SFX Gold.

Zaprezentowane konfiguracje pozwalają na komfortową rozgrywkę praktycznie we wszystkie wydane do tej pory gry, ale oczywiście największą uwagę przykuwa sama obudowa. Projekt jest bardzo nietypowy. Nie przypominam sobie sytuacji, by na rynku zadebiutował zestaw w kształcie buta. Całość utrzymano w biało-czerwono-czarnej kolorystyce. Nie zabrakło też podświetlenia RGB. Niestety PC ma jedną (za to bardzo poważną) wadę. Jest nią cena. W zależności od wariantu, potencjalni nabywcy muszą przygotować się na wydatek od około 3500 do 4700 euro. Sneaker X to zatem produkt skierowany ściśle do entuzjastów sprzętowych. Należy też pamiętać, że nie wszystkie warianty sprzętu dostępne są na każdym rynku.

