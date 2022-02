Cooler Master HAF 700 EVO - premiera bezkompromisowej obudowy dla najbardziej wymagających entuzjastów

Firma Cooler Master w 2008 roku ruszyła z serią obudów HAF (High Air Flow - wysoki przepływ powietrza), która do dziś powinna dobrze kojarzyć się wszystkim wymagającym sporej przestrzeni, najwyższej jakości wykonania oraz wysokiej kompatybilności z różnego rodzaju podzespołami. Mimo upływu lat i szybko rozwijającej się branży nowych technologii pewne rzeczy się nie zmieniają, a przykładem tego niech będzie najnowszy produkt wspomnianego producenta, który ponownie postanowił przypomnieć o sobie najnowszą obudową z linii HAF. Mowa o modelu HAF 700 Evo, który powinien spodobać się nawet najbardziej wymagającym użytkownikom budującym własny PC. Zapoznajmy się z jego specyfikacją techniczną oraz ceną.

Obudowa Cooler Master HAF 700 EVO została wyceniona na 3140 zł i powinna niebawem pojawić się w ofercie rodzimych sklepów.

Obudowa Cooler Master HAF 700 EVO - jak wskazuje rozwinięcie skrótu HAF - została zaprojektowana przede wszystkim pod kątem optymalnego przepływu powietrza. Jej wymiary to 566 x 279 x 540 mm, więc nic dziwnego, że pomieści w środku nawet płytę główną w formacie E-ATX. Przewidziano w niej miejsce dla 18 wentylatorów 120 mm, chłodnicy o rozmiarze do 480 mm, a nawet dla 12 dysków SSD 2,5". Modularna konstrukcja obudowy pozwala na rozmieszczenie poszczególnych podzespołów według własnych preferencji - możliwe jest nawet pionowe umocowanie karty graficznej. Nie bez znaczenia jest również to, że niemal wszystkie prace związane z montażem można wykonać bez pomocy dodatkowych narzędzi.

Cooler Master HAF 700 EVO to bardzo bogato wyposażona obudowa, o czym świadczy chociażby obecność ekranu LCD Iris czy dwóch wydajnych wentylatorów 200 mm Sickle Flow ARGB na przednim panelu, wsparcie dla oprogramowania MasterPlus+ (za jego pomocą można skonfigurować podświetlenie obudowy), a także złącza na froncie w postaci czterech portów USB 3.2 Typu A, jednego portu USB 3.2 Gen 2 typu C oraz dwóch portów audio. Pełną specyfikację obudowy znajdziecie w tabelce poniżej. Została ona wyceniona na 3140 zł i powinna niebawem pojawić się w ofercie rodzimych sklepów.

Cooler Master HAF 700 Evo Wymiary 566 x 291 x 626 mm Waga 24,3 kg Zastosowane materiały Stal i szkło hartowane Obsługiwane płyty główne Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB Maksymalna wysokość chłodzenia CPU do 166 mm Maksymalna długość GPU do 490 mm Maksymalna długość zasilacza do 200 mm Sloty na dyski 2,5" 12 Sloty na dyski 3,5" 12 Zainstalowane wentylatory 2 x 200 mm Sickle Flow ARGB (na froncie), 1 x 120 mm Sickle Flow ARGB (na dole), 2 x 120 mm Sickle Flow ARGB (z tyłu) Sloty na dodatkowe wentylatory 18 Panel I/O 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB Type-C (do 10 Gbps), złącze słuchawkowe 3,5 mm i złącze mikrofonowe 3,5 mm Cena 3140 zł

Źródło: Cooler Master