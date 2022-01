Cooler Master TD300 Mesh - Przewiewne obudowy mATX w dwóch wersjach kolorystycznych i z podświetleniem ARGB LED

Część entuzjastów komputerowych wybiera mocarne (i drogie) karty graficzne z pokaźnym układem chłodzenia oraz dokłada dedykowane układy dźwiękowe czy bardzo wydajne nośniki półprzewodnikowe w formie kart rozszerzeń PCI Express. Nie wszyscy konsumenci mają jednak tak wygórowane wymagania - większości osób wystarcza klasyczny zestaw ze średniej półki cenowej, który radzi sobie z pracą biurową, internetem oraz grami w Full HD. Jeśli ktoś nie ma w planach zatrzęsienia dodatków to często warto pomyśleć o mniejszej obudowie. A tak się składa, że właśnie taką zaprezentował Cooler Master. Mowa o modelu TD300 Mesh, który pierwszy raz pokazany był już w ubiegłym roku, a teraz ma trafić do sprzedaży. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna doprawiona podświetleniem ARGB LED.

Obudowy Cooler Master TD300 Mesh trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 330 złotych.

Cooler Master TD300 Mesh to dwukomorowa obudowa typu Mid Twoer o wymiarach 420 x 210 x 433 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 5,9 kilograma, która wykonana została ze stali, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. W jej wnętrzu zamontujemy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 166 milimetrów; karty graficzne o długości do 344 milimetrów oraz zasilacze ATX nie dłuższe niż 140 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala oraz dwa miejsca 2,5 cala.

Panel I/O umieszczony został u zbiegu przedniej i górnej części obudowy i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, dwa złącza audio oraz przycisk Power i od kontroli RGB LED. Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na froncie, dwa 140- lub 120-milimetrowe na topie oraz jeden 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie zainstalowane są już dwie mniejsze jednostki z adresowalnym, kolorowym podświetleniem ledowym, HUB ARGB LED i PWM oraz zestaw filtrów przeciwkurzowych (przód, góra i dół). Obudowy Cooler Master TD300 Mesh trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 330 złotych. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna.

Źródło: Cooler Master, hkepc,