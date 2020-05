Civilization VI udostępniony za darmo w sklepie Epic Games Store

Równo tydzień temu w Epic Games Store pojawiła się gra Grand Theft Auto V, która bez wątpienia była jedną z najciekawszych gier, które za darmo oferowała platforma Epic Games Store. Oferta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że jeszcze 2 dni po rozpoczęciu oferty napotykano na wiele problemów technicznych z samą aplikacją oraz sklepem Epic Games Store. Oczywiście jak to już niemal jest tradycją, po tygodniu GTA V miało zostać zastąpione przez nowy tytuł. Jeszcze w ubiegłym tygodniu sugerowano, że kolejną darmową produkcją może być Wiedźmin 3, który w tym tygodniu obchodzi swoje 5-lecie. Okazało się jednak, że nowym darmowym tytułem jest bardzo dobra gra strategiczna w postaci Civilization VI.

Kolejną darmową produkcją oferowaną przez Epic Games Store jest strategiczna gra Civilization VI. Tytuł dostępny jest od dzisiaj do 28 maja do godziny 17. W tym czasie możemy dostać grę na zawsze.

Epic bez wątpienia w ostatnim czasie jest wyjątkowo hojny jeśli chodzi o zestaw darmowych gier na platformę Epic Games Store. W ubiegłym tygodniu za darmo mogliśmy otrzymać GTA V, a więc ostatnią część gangsterskiej sagi od Rockstar North. W tym tygodniu natomiast przeskakujemy do gry strategicznej w postaci Sid Meier's Civilization VI. Jest to już szósta, główna odsłona popularnego cyklu turowych strategii, pozwalających na pokierowanie wybraną cywilizacją na przestrzeni kilku tysięcy lat jej rozwoju. Okazuje się, że plotki sprzed kilku dni okazały się prawdziwe, bowiem już wcześniej sugerowano, że to właśnie Civilization VI będzie kolejnym tytułem darmowym dla Epic Games Store.

Grę możemy otrzymać za darmo na zawsze - wystarczy wejść bezpośrednio do sklepu albo poprzez aplikację Epic Games Launcher. Później tylko dodajemy grę do biblioteki i możemy cieszyć się rozbudowaną grą, która bez problemu wystarczy na dobre kilkadziesiąt godzin zabawy. Tytuł będzie oferowany bez kosztów do 28 maja do godziny 17. Wówczas zostanie udostępniony kolejny tytuł. Według plotek sprzed kilku dni, następną grą może być Borderlands: The Handsom Collection, a jeszcze później - ARK: Survival Evolved.

Źródło: Epic Games Store