Bitspower Touchaqua Notos 120 - Tanie wentylatory z ARGB

Wentylatory z kolorowym podświetleniem ledowym stają się coraz popularniejsze, wszystko za sprawą szeroko dostępnych obudów z oknem z hartowanego szkła. Do wyboru mamy już nie tylko po prostu dobrze wyglądające "śmigła", ale również jednostki o wysokiej kulturze pracy i równie wysokiej wydajności. Mimo wszystko najwięksi producenci każą sobie słono płacić za dodatkowe diody. Bitspower, czyli tajwańska marka specjalizująca się w częściach do zestawów chłodzenia cieczą, pokazał swoją własną propozycję. Seria Touchaqua Notos 120 charakteryzuje się niską ceną oraz dołączonym w zestawie rozbudowanym HUBem dla wentylatorów i oddzielnym kontrolerem podświetlenia.

Sugerowana cena za jeden wentylator Bitspower Touchaqua Notos 120 na stronie producenta to 310 TWD, czyli około 40 złotych.

Bitspower Touchaqua Notos 120 to jak sama nazwa wskazuje 120-milimetrowe wentylatory wyposażone w siedem łopatek oraz gumowe amortyzatory. Opisywane jednostki pracują z prędkością od 800 do 1800 RPM (±10%) przy deklarowanej kulturze pracy od 25 do 28 dB(A). Producent poskąpił informacji o przepływie powietrza i osiąganym ciśnieniu, jak również zastosowanym łożysku. Obiecuje on jednak żywotność do 30 000 godzin pracy. Diody ukryte zostały w centralnej części "śmigła" i stamtąd rozświetlają plastikowe łopatki.

Wentylatory Bitspower Touchaqua Notos 120 wyposażone są we wtyczką PWN typu 4-pin oraz ARGB typu 3-pin, w drugim przypadku można je łączyć szeregowo między poszczególnymi jednostkami. Są one zgodne z systemami świecenia ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome oraz Razer Chroma. Tajwańskie wentylatory dostępne będą w sprzedaży pojedynczo, w trójpakach oraz pięciopakach. Opakowania zbiorcze wyposażone zostaną dodatkowo w HUB dla dziesięciu wentylatorów oraz kontroler podświetlenia z fizycznymi przełącznikami pozwalającymi zmienić kolor i tryb świecenia, oba zasilane wtyczką SATA. Sugerowane ceny na stronie producenta to kolejno 310, 1240 i 2170 nowych dolarów tajwańskich. Daje nam to około 40, 160 i 279 złotych. Innymi słowy będą to prawdopodobnie jedne z najtańszych tego typu wentylatorów dostępnych na rynku.

