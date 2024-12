Chieftec APEX i APEX AIR - premiera dwóch gamingowych obudów PC dla płyt głównych w formacie E-ATX

Chieftec zaprezentował dwa nowe modele gamingowych obudów PC zarówno dla wielbicieli RGB jak i dla tych, którzy nie przepadają za LEDami. Jednak obie wersje zapewniają dużo miejsca dla podzespołów i szerokiej chłodnicy 420 mm. Dodatkowo produkty są dedykowane płytom głównym w formacie E-ATX i posiadają zawiasy dla hartowanego szklanego okna. Zerknijmy, co jeszcze mają do zaoferowania najnowsze "skrzynki" od tajwańskiego przedsiębiorstwa.

Chieftec prezentuje dwie nowe obudowy gamingowe APEX GA-01B-TG-OP z diodami LED RGB i APEX AIR GA-01B-M-OP bez dodatkowego oświetlenia. Nowe produkty pomieszczą chłodnice 420 mm i płyty główne E-ATX.

Oba nowe produkty od Chiefteca to tak naprawdę ta sama konstrukcja, choć jedna posiada preinstalowane wentylatory ARGB i szklany panel frontowy (APEX), a druga, zwykłe jednostki bez podświetlenia LED i panel przedni z siatki mesh (APEX AIR). Zatem obie konstrukcje posiadają boczne szklane drzwiczki na zawiasach oraz cechują się długością 465 mm, szerokością 230 mm i wysokością 495 mm. Natomiast waga dla APEX GA-01B-TG-OP to 8 Kg, a dla APEX AIR GA-01B-M-OP wynosi 7,3 Kg. W obu produktach grubość blachy SPCC jest równa 0,6 mm. Do środka zmieścimy płyty główne w formatach: Mini ITX, M-ATX, ATX, E-ATX, zasilacze o długości do 220 mm, karty graficzne do 400 mm i radiatory CPU o wysokości do 175 mm. Jeżeli chodzi o dyski, to mamy miejsce dla dwóch HDD 3,5 cala i trzech HDD/SSD 2,5 cala.

APEX GA-01B-TG-OP posiada cztery preinstalowane wentylatory 120 mm z LEDami ARGB i kontroler podświetlenia. Natomiast model APEX AIR GA-01B-M-OP posiada fabrycznie trzy jednostki 140 mm bez dodatkowego podświetlenia. Obie obudowy posiadają możliwość instalacji: trzech wentylatorów na froncie do 140 mm, trzech jednostek 120 mm na topie, jednej sztuki 120 mm / 140 mm na tyle oraz dwóch 120 mm na osłonie zasilacza i bocznej ściance. Chłodnice cieczy możemy zainstalować na froncie do 420 mm, topie do 360 mm i na tyle do 140 mm. Na panelach I/O znajdziemy jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.0 typu A, porty audio, wyłącznik on/off. Co ciekawe oba produkty zawierają przycisk sterujący kontrolerem RGB, mimo iż APEX AIR nie wspiera podświetlenia LED. Na chwilę obecną nie znamy daty dostępności produktów, ani ich sugerowanej ceny przez producenta.

