Chcesz kupić Steam Deck i wyczekujesz jednocześnie gali The Game Awards? Masz okazję wygrać konsolę w bogatej wersji

Steam Deck to obecnie jedno z najpopularniejszych, przenośnych konsol na rynku (choć Valve lubi określać urządzenie jako miniaturowy komputer do gier). Oferuje solidne podzespoły w postaci niestandardowego APU od AMD (Zen 2 + RDNA 2), a także pamięć LPDDR5 - taki zestaw wystarcza do swobodnej gry w wiele produkcji, również tych nowszych. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Steam Decka, ale nadal nie zdecydowaliście się z różnych powodów, najnowszy konkurs Valve może okazać się bardzo ciekawy. O ile lubicie oglądać galę The Game Awards w środku nocy.

Chciałbyś kupić Steam Deck, ale wciąż się wahasz? Warto w takim razie obejrzeć galę The Game Awards, gdzie Valve będzie losować jedno urządzenie na każdą minutę trwania prezentacji.

Valve uruchomiło stronę konkursową, w której wyjaśniono pokrótce zasady udziału. Przede wszystkim należy obejrzeć galę The Game Awards, która w tym roku odbędzie się 9 grudnia o godzinie 1.30 w nocy czasu polskiego. Spodziewamy się wielu interesujących ogłoszeń dotyczących nowych jak i zapowiedzianych już gier. Jak widać w tym roku będzie to także okazja do wygrania konsoli Steam Deck w wersji z SSD 512 GB. Rozdanie nagród należy oglądać bezpośrednio poprzez witrynę internetową Steam.tv, będąc również zalogowanym na swoje konto. Valve w każdej minucie transmisji będzie losować jedną osobę. Liczba rozdanych Steam Deck będzie zatem uzależniona od tego, jak długo będzie trwać gala The Game Awards.

Obejrzenie transmisji z poziomu wspomnianej strony internetowej to jednak nie jedyny wymóg jaki stawia Valve. Należy bowiem posiadać zweryfikowane i niebanowane nigdy konto Steam, w którym dokonano przynajmniej jednego zakupu gry (w cenie przynajmniej 5 dolarów) w okresie od 14 listopada 2021 roku do 14 listopada 2022 roku. Oficjalnie ma to na celu maksymalne ograniczenie botów. Lista zwycięzców będzie regularnie podawana na czacie, umieszczonym obok transmisji wideo na Steam.tv. Pełny regulamin konkursu znajduje się na tej stronie. Jeśli planujecie wziąć udział, to życzymy powodzenia!

