Ceny procesorów AMD Ryzen 3000XT będą wyższe od Ryzen 3000X

Choć sporo plotkowało się już o nadchodzących dektopowych procesorach AMD Ryzen 4000, okazuje się, że Czerwoni mają w planach jeszcze jedną premierę na rynek desktopowy - mowa o poprawionych układach Matisse Refresh / Matisse 2, które według pierwszych przecieków mają zaoferować jeszcze wyższe taktowania względem dotychczas oferowanych modeli 3900X, 3800X oraz 3600X. Wyższe zegary oraz szereg mniejszych poprawek mógłby przekonać niezdecydowanych klientów do zakupu chipów Czerwonych, jednak ostatecznie wszystko rozbije się o cenę. Niestety, wiele wskazuje na to, że nadchodzące Ryzeny 3000XT będą droższe od układów z literką "X", a więc siłą rzeczy nie zastąpią ich w sklepach.

Jednostki AMD Matisse Refresh pojawiły się już w ofercie francuskiego sklepu Materiel.net. Co ciekawe, sprawdzają się pierwsze informacje dotyczące taktowań nowych procesorów - nowe chipy rzeczywiście będą mocno podkręcone. Już po wyjęciu z pudełka model Ryzen 9 3900XT ma pracować z zegarami 4,1 / 4,8 GHz (bazowo / boost), mimo tego, że niedawne screeny z 3DMarka wskazywały na coś innego. Również Ryzen 7 3800XT ma być w stanie przyspieszyć do 4,8 GHz (bazowo 4,2 GHz). Najwolniejszy z całej trójki będzie Ryzen 5 3600XT, który startuje od 4,0 GHz (bazowo), ale w trybie boost może przyspieszyć do 4,7 GHz. TDP dwóch pierwszych procesorów to 105 W, natomiast 6-rdzeniowego modelu 3600XT - 95 W.

Jak prezentują się ceny nowych chipów? Cóż, delikatnie mówiąc nie jest dobrze. Czołowy Ryzen 9 3900XT został wyceniony na 499 euro (podczas gdy model 3900X kosztuje ok. 417 euro), Ryzen 7 3800XT na 459 euro (ceny modelu 3800X to ok. 329 euro), a Ryzen 5 3600XT na 319 euro (3600X dostępny jest już od ok. 239 euro). Na szczęście Materiel.net uchodzi raczej za jeden z droższych sklepów i nie powinniśmy tych cen brać do końca serio. Warto jednak porównać w tym sklepie ceny starych i nowych chipów Ryzen 3000. Tak czy siak, musimy być gotowi na to, że nowe układy Matisse będą droższe od aktualnie dostępnych. Potwierdza to też serwis VideoCardz, według którego Ryzen 5 3600XT będzie kosztować 28 dolarów więcej niż Ryzen 5 3600X.

Źródło: VideoCardz, Materiel.net