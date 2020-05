AMD Ryzen Threadripper 3990X potaniał już o 540 dolarów

Trzeba przyznać, że AMD ma w ostatnich miesiącach naprawdę dobrą ofertę procesorów. Już za kilka stówek jesteśmy w stanie nabyć nowego, szybkiego 4-rdzeniowca, jak również starszego 6-rdzeniowca. Drożej mamy już nowe Ryzeny 5, a dalej zostaje również atrakcyjna wyższa półka w postaci Ryzenów 7 i Ryzenów 9. Mimo tego, że ogólnie są to bardziej opłacalne jednostki od konkurencji, to producent i tak sukcesywnie obniża ich ceny, by konsument nawet nie zawahał się przy zakupie, czy podjął dobrą decyzję. Co ciekawe, praktyka ta stosowana jest przez AMD nawet w najwyższym segmencie, gdzie Intel aktualnie nie jest w stanie zagrozić. Tak oto topowy Ryzen Threadripper 3990X jest już aż 540 dolarów tańszy niż w dniu premiery.

Mimo tego, że Ryzen Threadripper 3990X nie ma żadnej konkurencji, zdążył już potanieć aż o 540 dolarów i kosztuje aktualnie 3450 dolarów. To historycznie najniższa cena 64-rdzeniowca.

AMD Ryzen Threadripper 3990X to najmocniejszy i prawdopodobnie najdroższy aktualnie procesor, który może znaleźć się w klasycznym komputerze osobistym. Wyposażony jest w 64 rdzenie oraz 128 wątków. Bazowa częstotliwość zegara wynosi 2,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do 4,3 GHz. Chip posiada łącznie 288 MB pamięci cache, TDP całej jednostki wynosi 280 W. Początkowo cena procesora została ustalona na 3990 dolarów. Mimo tego, że procesor ten nie ma żadnej konkurencji, zdążył już potanieć aż o 540 dolarów i kosztuje aktualnie 3450 dolarów.

Warto podkreślić, 3450 dolarów to historycznie najniższa cena 64-rdzeniowca. Pozostaje więc tylko czekać, aż promocja dotrze do Polski. Póki co nie widać u nas śladu obniżki, aczkolwiek trzeba zauważyć, że Threadripper 3990X startował u nas od pułapu niemal 20 000 zł, a dziś można go nabyć już za około 18 000 zł. Prywatnie raczej mało kto będzie chciał zdecydować się na taki zakup, ale jednak zawsze to jakaś oszczędność, prawda? Przy okazji warto pochwalić samo AMD, że ciągle dba o swoją ofertę i przecenia nawet bezkonkurencyjne produkty.

Źródło: Wccftech