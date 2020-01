AMD Ryzen Threadripper 3990X - 64-rdzeniowy kolos za 3990 USD

AMD zapowiedziało w ubiegłym roku tylko dwa procesory z rodziny Ryzen Threadripper serii 3000. Mowa o modelach z oznaczeniami 3960X i 3970X, które zaoferują kolejno 24 rdzenie i 48 wątków oraz 32 rdzenie i 64 wątki. Od dawna sądzono jednak, że to jeszcze nie koniec oferty producenta z segmentu HEDT - po cichu każdy liczył na to, że prędzej czy później popularny producent zaprezentuje absolutnie topowego 64-rdzeniowca, skoro tylko pozwala na to architektura procesorów. Na szczęście na potwierdzenie AMD nie trzeba było długo czekać - jeszcze w listopadzie zapowiedziano, że taka jednostka powstaje i zgodnie z oczekiwaniami będzie nosić oznaczenie Ryzen Threadripper 3990X. Na więcej szczegółów trzeba było czekać do targów CES w Las Vegas. Tak jak przypuszczaliśmy, poznaliśmy konkretną datę premiery oraz cenę prawdziwego kolosa od AMD wyposażonego w 64 rdzenie oraz 128 wątków.

AMD Ryzen Threadripper 3990X to flagowy przedstawiciel procesorów z segmentu HEDT. Sklepowy debiut nastąpi 7 lutego w cenie 3990 dolarów.

AMD Ryzen Threadripper 3990X będzie najmocniejszym przedstawicielem tej rodziny w segmencie HEDT i wykorzystującym architekturę Zen 2. Choć od dawna wiedzieliśmy, że taki układ powstaje, to AMD zwlekało z oficjalną prezentacją do momentu, aż Threadripper 3990X będzie gotowy do publicznej prezentacji. Procesor wyposażono w 64 rdzenie oraz 128 wątków. Bazowa częstotliwość zegara rdzenia wynosi 2,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,3 GHz. Układ posiada łącznie 288 MB pamięci cache, natomiast TDP całej jednostki wynosi 280W.

Podczas prezentacji na konferencji, CEO firmy AMD, dr. Lisa Su skonfrontowała Ryzena Threadripper 3990X z układem Intel Dual Xeon Platinum 8280 (56 rdzeni i 112 wątków) w cenie 20 tysięcy dolarów na przykładzie programu V-Ray. Procesor AMD wyrenderował scenę o 30% szybciej od przedstawiciela Intela - zajęło to godzinę i trzy minuty, podczas gdy układ Intela renderował scenę w czasie godziny i trzydziestu minut. Flagowy przedstawiciel HEDT od AMD wejdzie do sprzedaży już 7 lutego w cenie... 3990 dolarów (z pewnością podobieństwo z nazwą procesora jest wyłącznie przypadkowe... ;)).

Źródło: AMD