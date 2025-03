Call of Duty: Modern Warfare 3 wzbudza kontrowersje dużą ilością zajmowanego miejsca na dysku

Wzrost wymagań sprzętowych gier to naturalny proces, którzy towarzyszy postępowi w wydajności podzespołów komputerowych. Sen z powiek graczom spędzają zazwyczaj wymagania dotyczące kart graficznych, rzadziej procesorów. W ostatnich latach nastąpił także jednak wyraźny wzrost zapotrzebowania gier na przestrzeń dyskową. Najnowsza produkcja wydawana przez Activision, czyli Call of Duty: Modern Warfare 3, nie idzie pod tym względem na kompromisy.

Według doniesień graczy, Call of Duty: Modern Warfare 3 zajmuje na konsoli PlayStation 5, po instalacji wszystkich modułów, nawet 240 GB. Produkcja ma też zaskakująco krótką kampanię dla pojedynczego gracza.

Już poprzednie odsłony Call of Duty zajmowały bardzo dużo miejsca na dysku. Modern Warfare 2 wymaga minimum 125 GB wolnej przestrzeni. Call of Duty: Black Ops Cold War ma w oficjalnych wymaganiach wersji PC-towej 175 GB wolnego miejsca na dysku, ale gra potrafi skonsumować więcej. Według podanej przez deweloperów i wydawcę specyfikacji, pełna wersja Modern Warfare 3 na PC będzie potrzebowała przynajmniej 150 GB przestrzeni dyskowej. Niektórzy gracze donoszą jednak, że w przypadku instalacji CoD HQ i kampanii na PlayStation 5 łączny rozmiar gry sięga 240 GB.

Co prawda, MW3 zaoferuje możliwość odinstalowania niektórych modułów gry, jednak nie będzie to miało prawdopodobnie decydującego wpływu na rozmiar instalacji. W wersji z wczesnego dostępu można bowiem w ten sposób zwolnić od 8 GB do 35 GB. Activision postanowiło oficjalnie odnieść się do problemu gigantycznych wymogów w zakresie przestrzeni dyskowej. Ponoć ciągle trwają optymalizacje, które docelowo sprawią, że ta odsłona cyklu będzie wymagała mniej miejsca na nośnikach niż poprzednie części po wszystkich aktualizacjach. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, że nowe treści będą dodawane także po premierze, to rozmiar ten z czasem ulegnie dalszemu powiększeniu.

Warto też wspomnieć o tym, że kampania dla pojedynczego gracza w MW3 jest bardzo krótka. Według doniesień graczy, którzy uzyskali wcześniejszy dostęp do produkcji, na jej przejście wystarczają zaledwie trzy godziny. Biorąc pod uwagę wymogi gry odnośnie dostępnego na dysku miejsca, jest to nadzwyczaj mało. Choć seria Call of Duty od dawna bazuje mocno na trybie sieciowym, to jest to prawdopodobnie najkrótsza kampania dla pojedynczego gracza w historii serii. Zazwyczaj bowiem starczała ona na dwa lub trzy razy dłużej. Jeśli komuś zależy przede wszystkim na tym elemencie, to raczej ciężko będzie uzasadnić wydatek 350 zł, jakie trzeba zapłacić za grę na premierę.

Źródło: Eurogamer