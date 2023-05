Blizzcon wraca do rzeczywistego świata. Kolejna edycja imprezy odbędzie się jeszcze w tym roku

Blizzard kilka lat temu zaprzestał organizacji swojej cyklicznej imprezy Blizzcon. Wydarzenie jest dobrze znane miłośnikom gier amerykańskiego dewelopera. Choć główną motywacją dla tego kroku były ograniczenia pandemiczne, to można podejrzewać, że wpływ miała także nie najlepsza reputacja Blizzarda w ostatnich latach. Sytuacja uległa poprawie i zapowiedziano, że jeszcze w tym roku nastąpi powrót wydarzenia do świata rzeczywistego.

Blizzcon po czteroletniej przerwie powraca do rzeczywistego świata. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 listopada w kalifornijskim Anaheim Convention Center. Program wydarzenia nie jest jeszcze znany.

Ostatni Blizzcon w tradycyjnej formie odbył się w 2019 roku. Deweloperzy musieli mierzyć się wtedy z olbrzymią presją spowodowaną między innymi bardzo nieudaną zapowiedzią gry mobilnej Diablo Immortal rok wcześniej. Nie było zatem innego wyjścia, niż ogłoszenie czegoś spektakularnego. To właśnie podczas Blizzcon 2019 świat po raz pierwszy oficjalnie ujrzał zapowiedź Diablo IV. Ogłoszenie kolejnej pełnoprawnej gry cyklu przyćmiło wszelkie inne kwestie poruszone podczas imprezy, choć nie zabrakło także kontrowersji dotyczących bana, jaki otrzymał gracz Hearthstone za wspieranie protestów demokratycznych w Hongkongu.

Kolejne lata to oczywiście pandemia koronawirusa i związane z tym obostrzenia. Nie brakowało także rozmaitych zawirowań wizerunkowych Blizzarda. Wydarzenia w 2020 i 2022 roku zostały całkowicie odwołane. W 2021 roku odbyła się impreza wirtualna. Zatem dopiero po czterech latach przerwy zapowiedziano powrót wydarzenia do rzeczywistego świata. Blizzcon 2023 odbędzie się w dniach 3-4 listopada w dobrze znanej miłośnikom amerykańskiej firmy lokalizacji – Anaheim Convention Center w Kalifornii. Na razie nie ujawniono programu imprezy (szczegóły zostaną podane w czerwcu), ale można spodziewać się nowości związanych z World of Warcraft (być może nowy dodatek), Hearthstone czy Diablo IV, które będzie wtedy już 5 miesięcy po premierze. Blizzard pracuje także ponoć nad bliżej niesprecyzowaną grą survivalową, więc tegoroczny Blizzcon to dobra okazja, żeby zaprezentować pierwsze szczegóły na jej temat.

Źródło: Eurogamer, Blizzard