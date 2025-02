Blizzard wyrzuca do kosza swoją survivalową grę. Deweloperzy pracowali nad nią przez ponad sześć lat

Wraz z informacją o zwolnieniach, które Microsoft zdecydował się przeprowadzić między innymi w podległym sobie od niedawna studiu Blizzard Entertainment, trafiły do nas także doniesienia o anulowaniu interesującego projektu survivalowego, którym podmiot ten się zajmował. Choć na rynku nie brakuje tego typu tytułów, to mowa w tym przypadku o pozycji, nad którą pracowano przez wiele długich lat. Projekt Odyssey mógł tchnąć trochę świeżości w dorobek studia.

Blizzard anulował pracę nad survivalowym projektem powstającym pod nazwą kodową Odyssey. Jako główny powód takiego kroku podaje się problemy z silnikiem, który nie spełniał oczekiwań studia.

Prace nad grą trwały od ponad sześciu lat. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że zainwestowano w nią mnóstwo czasu i środków. Był to projekt odmienny od dotychczasowych dzieł Blizzarda i jednocześnie nowa marka w portfolio przesyconym od pewnego czasu światami Warcrafta, Diablo i Overwatch. Jako inspirację dla produkcji wskazywano Minecraft oraz Rust, ale rozgrywka miała być bardziej dopracowana. Jeszcze w 2022 roku postanowiono znacząco powiększyć zespół pracujący nad tym tytułem. Teraz wiemy już, że nie ujrzy on światła dziennego. Jako główny powód takiej decyzji wskazuje się problemy technologiczne z silnikiem gry. Produkcja pierwotnie miała działać na Unreal Engine, ale zdecydowano się na autorskie rozwiązanie Synapse, które ostatecznie także nie spełniło pokładanych w nim nadziei.

Oczywiście prawdopodobnie nie wszyscy deweloperzy, którzy pracowali nad projektem Odyssey zostaną zwolnieni w rezultacie pokaźnej redukcji etatów, którą ogłosił ostatnio Microsoft. Część z nich trafi do prac nad innymi tytułami Blizzarda, co nie zmienia faktu, że wiele pracy i środków zostanie zmarnowanych. Decyzja o anulowaniu projektu smuci tym bardziej, że osoby, które miały okazję zagrać we wczesną wersję gry, wyrażały się o niej bardzo pozytywnie. Premierę planowano wstępnie na 2026 rok, choć pojawiały się głosy, że są to zbyt wygórowane oczekiwania. Amerykańskie studio anulowało w swojej historii sporą liczbę projektów. Jednym z najgłośniejszych było MMO określane nazwą kodową Titan, z którego część zasobów zostało później wykorzystane w grze Overwatch.

