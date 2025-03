BenQ GV31 - mobilny projektor Full HD o nietypowym kształcie. Szczegółowa 100-calowa projekcja Android TV

Do grona mobilnych projektorów oferowanych przez firmę BenQ dołączył właśnie kolejny model o oznaczeniu GV31. Tak jak w bezpośrednim poprzedniku - GV30 - również tym razem mamy do czynienia z okrągłą konstrukcją, która pozwala nam na projekcję obrazu nawet na suficie. Kluczowej zmianie uległa natomiast rozdzielczość wyświetlanego obrazu. Zobaczymy także kilka usprawnień, które niestety w dość dużym stopniu przełożą się na cenę końcową.

Projektor BenQ GV31 skierowany jest głównie do osób, które cenią sobie mobilność, ponieważ pozwala on na niemal 3-godzinne odtwarzanie materiału wideo. Dodatkowo sama projekcja może być wyświetlana pod wieloma kątami - wszystko za sprawą obrotowej konstrukcji. Ten nieczęsto spotykany dla tego typu urządzeń kształt ma swoje oczywiste zalety. Po obu stronach znajdziemy dwa głośniki wysokotonowe o mocy 4 W oraz jeden niskotonowy, który jest w stanie generować dźwięk z mocą 8 W. Mamy więc do czynienia z systemem dźwięku 2.1. Z urządzenia możemy też skorzystać jak z typowego głośnika bezprzewodowego (zarówno poprzez Wi-Fi 6, jak i moduł Bluetooth 5.0, do 6 godzin). Projekcja będzie najlepsza w zakresie od 80 do 100 cali, a sama jej rozdzielczość wyniesie 1920 x 1080 px. Współczynnik kontrastu wynosi 100000:1, natomiast jasność wyrażona w ANSI lumenach - 300.

BenQ GV30 BenQ GV31 System projekcji DLP Jasność (ANSI lumeny) 300 Rozdzielczość 720p (1280 x 720 px) 1080p (1920 x 1080 px) Proporcje obrazu 16:9 Współczynnik kontrastu (FOFO) 100000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln kolorów, 24-bit Źródło światła LED Żywotność Normalnie - 20 000 godz

Tryb ECO - 30 000 godz. Współczynnik projekcji 1.2 Przesunięcie obrazu offset (pełna wysokość) 100% Regulacja trapezowa 1D, (Auto) Pionowo ± 40 stopni Pokrycie Rec. 709 98% Opóźnienie wejściowe (input lag) 51 ms (1080p@60 Hz) 45 ms (1080p@60 Hz) Kąt projekcji Do 135 stopni - Rozmiar projekcji 80 - 100 cali Odświeżanie obrazu (pionowo) - 22 ~ 62 Hz Odświeżanie obrazu (poziomo) - 25 K ~ 85 KHz Obsługa rozdzielczości Od VGA (640 x 480) do Full HD (1920 x 1080) Złącza 2 x HDMI 1.4b/HDCP 1.4

1 x USB typu C (DP Alt Mode 45 W)

1 x mini-Jack 3,5 mm 2 x HDMI 1.4b/HDCP 1.4

1 x USB typu A-1 2.0

1 x USB typu C (DP Alt Mode)

1 x mini-Jack 3,5 mm Głośniki 2 x 4 W

Niskotonowy 8 W Typowy pobór mocy 65 W 45 W Łączność Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 System Android TV 10 Android TV 11 Wymiary i waga 120 x 195,8 x 185 mm / 1,6 kg 131,3 x 203,2 x 191,4 / 1,7 kg Czas odtwarzania filmów Do 3 godzin Cena 549 euro - 2439 zł 649 euro (~ 2900 zł)

W stosunku do swojego poprzednika BenQ GV31 został udoskonalony również pod kątem opóźnienia wejściowego (45 zamiast 51 ms) oraz poboru mocy (45 W vs 65 W). Niewątpliwą zaletą jest wbudowany system Android TV 11, który pozwoli na wyświetlanie filmów z serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy Disney+, a także instalowanie dodatkowych aplikacji ze Sklepu Google Play. Urządzenie daje nam również możliwość podłączenia wielu gamingowych handheldów, laptopów oraz innych sprzętów, dzięki złączom HDMI 1.4b oraz USB typu C z obsługą DP Alt Mode. Znajdziemy też obsługę Google Chromecast oraz Air Play. Funkcji otrzymujemy więc całkiem sporo, natomiast będziemy mieli do czynienia z trochę wyższą ceną, która wyniesie 649 euro. Projektor będzie dostępny do kupienia już od września bieżącego roku (2023 r.) i możemy się spodziewać, że nabędziemy go także w Polsce.

