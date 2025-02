BenQ LK935 - laserowy projektor 4K, który wyświetli precyzyjny 200-calowy obraz. Idealnie sprawdzi się w każdej firmie

W obecnych czasach ludzie dążą do kupna coraz większych ekranów, na których można wyświetlać wszelkiego rodzaju treści. Chcąc kupić 100-calowy telewizor, napotkamy pewne trudności, jednak jest to już osiągalne. Natomiast urządzenia te mają ograniczone zastosowanie. Alternatywnym rozwiązaniem są projektory, które okazują się bardzo przydatne w przypadku prezentacji. Firma BenQ zaprezentowała kolejny model z segmentu premium dla bardziej wymagających.

W sprzedaży pojawił się nowy laserowy projektor od firmy BenQ o oznaczeniu LK935. Urządzenie to skierowane jest przede wszystkim dla firm, które często prowadzą różnego rodzaju prezentacje, aczkolwiek w domowym zaciszu spełni swoje zadanie równie wzorowo.

BenQ LK935 to laserowy projektor (technologia BlueCore), którego jasność maksymalna określona w ANSI lumenach wynosi 5500. Do tego możemy liczyć na natywną rozdzielczość 3840 x 2160 px oraz wyświetlanie obrazu w formacie 21:9, co może się okazać szczególnie pomocne w wizualizacji prezentacji firmowych. Urządzenie pozwala na utworzenie wyraźnego 200-calowego obrazu z odległości 6 metrów. Firmy docenią także specjalny tryb wideokonferencji, który automatycznie poprawia odcienie skóry poszczególnych uczestników. Dostępne są również tryby infografiki, prezentacji, czy też taki, który usprawnia widoczność arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu, że projektor funkcjonuje w oparciu o technologię DLP, możemy liczyć na znacznie lepszy kontrast (w porównaniu z 3LCD), choć niestety odbija się to negatywnie na cenie, o której więcej za chwilę.

BenQ LK935 Jasność (ANSI Lumeny) 5500 Rozdzielczość natywna 4K UHD (3840 x 2160 px) Współczynnik proporcji 16:9 (natywny), 21:9 Kontrast (FOFO) 3 000 000:1 Źródło światła i żywotność Laser / 20 000 godzin Głębia kolorów 30-bitowa (1,07 mld kolorów) Rozmiar projekcji do 200 cali Współczynnik rzutu 1,36~2,18 Najmniejszy dystans projekcyjny 150 cm Zoom 1,6x Obiektyw F/# =1,809 f= 8,6 ~ 9,4 Pokrycie przestrzeni kolorów Rec.709 92% Częstotliwość odświeżania 23 - 240 Hz Tryby obrazu 3D, DICOM SIM, Gold, Infografika, Prezentacja, sRGB, Użytkownika, Wideo, Wideokonferencja Opóźnienie 33,4 ms (1080p@60 Hz) Złącza 2 x HDMI 2.0b (HDCP 2.2)

2 x mini-Jack 3,5 mm

1 x USB typu A-1 (2.0)

1 x DisplayPort

1 x RS232

1 x RJ45 Głośniki 1 x 10 W Pobór mocy Normalny - 440 W

Tryb czuwania - <0,5 W System DLP Wymiary i waga 416 x 166 x 351 / 7 kg Norma IP IP5X Dodatkowe informacje DMS Local, DustGuard Cena 6499 euro

Polskie sklepy - 29 889 zł

Przydatną funkcją z pewnością będzie obrót projektora w 360 stopniach (płaszczyzna pionowa), więc z łatwością można zmienić kierunek projekcji. Obiektyw urządzenia możemy dodatkowo przesuwać w pionie o 60% (góra / dół) oraz w poziomie o 23% (lewo / prawo). Do dyspozycji jest zoom o wartości 1,6x, a także korekcja trapezowa. Dostępność wielu portów umożliwia podłączenie szerokiej gamy urządzeń. Żywotność lasera została ustalona na 20 tys. godzin. Moduł jest wspierany technologią DustGuard, która czyni konstrukcję pyłoszczelną. Pokrycie przestrzeni kolorów Rec.709 wynosi natomiast 92%. Cena nie należy do najniższych, albowiem na rynku europejskim została ustalona na 6499 euro, co przekłada się bezpośrednio na niemal 30 tys. zł. Kwota bardzo wysoka, ale sprzęt oferuje nad wyraz dobrą jakość wyświetlanego obrazu oraz sporą funkcjonalność.

Źródło: BenQ