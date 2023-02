Atomic Heart z pełnymi wymaganiami na PC. Gra nie zaoferuje Ray Tracingu na konsolach, a przynajmniej nie na premierę

Choć jesteśmy już przed samym debiutem długo wyczekiwanej gry Dziedzictwo Hogwartu, na horyzoncie majaczy już kolejna premiera - za niespełna dwa tygodnie zadebiutuje bowiem Atomic Heart, będący "rosyjskim BioShockiem". Premiera tej produkcji już kilkukrotnie się opóźniała, ale gdy twórcy zakończyli główne prace nad grą, nic już nie powinno przeszkodzić premierze, zaplanowanej na 21 lutego. Na niecałe dwa tygodnie, developerzy potwierdzili finalne wymagania sprzętowe gry na PC oraz ujawnili szczegóły wersji konsolowych.

Poznaliśmy pełne i finalne wymagania sprzętowe gry Atomic Heart. Ponadto twórcy potwierdzili, że produkcja w momencie premiery nie zaoferuje obsługi Ray Tracingu na konsolach obecnej generacji.

Finalne wymagania sprzętowe nie są jakieś przeraźliwie wysokie, przynajmniej tak długo jak nie zamierzamy odpalać wszystkich wodotrysków graficznych. Konfiguracje zostały podzielone aż na sześć grup, z czego dwie ostatnie (Ultra / Ultra 4K) najprawdopodobniej zawierają również opcje związane z Ray Tracingiem (nie mamy tutaj jednak 100% pewności). Samo RT ma zostać wykorzystane na PC do globalnego oświetlenia, okluzji otoczenia, odbić oraz cieniowania. Do najniższych detali, w Full HD i 30 klatkach, zalecane jest posiadanie przynajmniej GeForce GTX 960 lub Radeona R9 390. Aby uzyskać 60 klatek przy tych samych detalach, musimy posiadać już GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580. Gra nie ma również wysokich wymagań co do CPU.

Minimum / 30 FPS Minimum / 60 FPS Medium Procesor Intel Core i5-2500

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-6500

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-6600K

AMD Ryzen 5 1400 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960

AMD Radeon R9 390 NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5600 XT Pamięć RAM 8 GB (12 GB zalecane) 8 GB (12 GB zalecane) 16 GB Miejsce na dysku 90 GB HDD (SSD zalecane) 90 GB HDD (SSD zalecane) 90 GB SSD Ustawienia graficzne Najniższe detale Najniższe detale Średnie detale Rozdzielczość 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Płynność animacji 30 FPS 60 FPS 60 FPS

High Ultra Ultra / 4K Procesor Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 2070S

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD Ustawienia graficzne Wysokie detale Ultra detale Ultra detale Rozdzielczość 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Płynność animacji 60 FPS 60 FPS 60 FPS

Do średnich ustawień graficznych rekomendowane jest posiadanie GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT, z kolei do wysokich detali - GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 XT. Wyraźny skok widzimy przy poziomie Ultra, gdzie rozdzielczość i płynność nadal jest taka sama. Tutaj już zalecane są układy GeForce RTX 2070 SUPER lub Radeon RX 6700 XT. Do gry w 4K i 60 klatkach na najwyższym poziomie graficznym, twórcy zalecają posiadanie GeForce RTX 3080 lub Radeon RX 6800 XT. Przy okazji potwierdzono, że Atomic Heart na konsolach obecnej generacji (PS5 / XSX) w dniu premiery nie będzie oferował obsługi Ray Tracingu. Twórcy zdecydowali się na optymalizację w zwykłej rasteryzacji, dzięki czemu gra ma oferować płynność 60 FPS w rozdzielczości do 4K (natywna w niektórych lokacjach podziemnych, dynamicznie skalowana w otwartych przestrzeniach). Niektóre z funkcji śledzenia promieni zostaną wprowadzone już po premierze gry.

Źródło: Mundfish, WCCFTech