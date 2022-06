ASUS ROG Strix B550-E Gaming - Test płyty głównej dla procesorów AMD Ryzen. Solidna i dobrze wyposażona lecz nietania

ASUS ROG Strix B550-E Gaming to wysokiej klasy płyta główna dedykowana procesorom AMD Ryzen 3000/4000/5000, która zajmuje jedno z najwyższych miejsc w ofercie producenta. Solidna jakość wykonania, bogate wyposażenie dodatkowe, mocna i dobrze chłodzona sekcja zasilania, to zestaw atrybutów jaki otrzymujemy po wyjęciu urządzenia z opakowania. ASUS ROG Strix B550-E Gaming kosztuje jednak 1000 złotych, więc wygórowane oczekiwania względem recenzowanego modelu są całkowicie uzasadnione. Jak poradzi sobie z podkręcaniem najbardziej prądożernych procesorów? Czy sprawnie obsłuży pamięci DDR4 4000 MHz? Sprawdźmy co rzeczywiście oferuje ASUS ROG Strix B550-E Gaming...

Autor: Sebastian Oktaba

ASUS posiada w ofercie kilka topowych płyt głównych z chipsetem AMD B550, a wśród nich cztery przynależące do rodziny ROG Strix, która obejmuje ASUS ROG Strix B550-F Gaming, ASUS ROG Strix B550-E Gaming, ASUS ROG Strix B550-XE Gaming i ASUS ROG Strix B550-I Gaming. Pomijając model mITX, recenzowany ASUS ROG Strix B550-E Gaming znajduje się dokładnie pośrodku stawki, pomiędzy tańszym ASUS ROG Strix B550-F Gaming i droższym ASUS ROG Strix B550-XE Gaming. Wszystkie wymienione konstrukcje ATX wydają się bliźniaczo podobne, zwłaszcza pod względem stylistycznym, natomiast różnice są widoczne dopiero przy bliższej analizie m.in. sekcji zasilania czy konfiguracji dostępnych slotów. W każdym razie, produkty ROG wybierają głównie użytkownicy szukający sprawdzonych i bezproblemowych konstrukcji, którzy nie muszą oszczędzać na podzespołach bazowych. Nie jest to bowiem sprzęt tani.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming to wysokiej klasy płyta główna dedykowana procesorom AMD Ryzen 3000/4000/5000, której atutami są między innymi bogate wyposażenie dodatkowe i mocna sekcja zasilania.

AMD B550 jest układem logiki dedykowanym procesorom AMD Ryzen 3000/5000, ponieważ jego największa zaleta to obsługa PCI-Express 4.0, działającego jednak tylko w połączeniu z jednostkami posiadającymi wbudowany kontroler (20 linii oznacza x16 GPU plus x4 M.2 SSD). Chipset oficjalnie toleruje wyłącznie procesory AMD Ryzen 3000 albo nowsze, co producent zaznacza na stronie internetowej, a wsparcie starszych generacji zostawiono w gestii dostawców płyt głównych. Podstawową różnicą między AMD B550 i X570 jest sposób komunikacji CPU → MOBO, realizowany w tańszym chipsecie poprzez PCI-Express 3.0 x4 zamiast PCI-Express 4.0 x4. Topowy AMD X570 oferuje też dodatkowe porty SATA i kolejne 16 linii PCI-Express 4.0 prosto z chipsetu, podczas gdy młodsze rodzeństwo zapewnia 10 linii PCI-Express 3.0. Reszta specyfikacji jest bliźniacza względem AMD B450. Rzecz jasna, wszystkie płyty główne zbudowane na układach AMD B550 zapewniają overclocking procesora oraz regulację dzielników pamięci.

AMD A520 AMD B550 AMD X570 Overclocking CPU - Tak Tak Overclocking RAM Tak Tak tak Overclocking BCLK - Tak Tak Kanały pamięci 2 2 2 Standard RAM DDR4 DDR4 DDR4 Linie PCI-E 6 10 16 Łącze chipsetu 3.0 x4 3.0 x4 4.0 x4 Standard PCI-E Gen3 Gen4 Gen4 Ilość SATA 4 6 12 Ilość USB 9 18 12 Obsługa RAID Tak Tak Tak

ASUS ROG Strix B550-E Gaming względem poprzednika - ASUS ROG Strix B450-E Gaming - przeszedł konkretną metamorfozę. Producent podtuczył radiatory w nowszym modelu oraz znacznie poprawił warstwę wizualną. Urządzenie wygląda teraz zauważalnie lepiej. Oczywiście, jak przystało na płytę główną reprezentującą wyższą półkę jakościową, wstawiono tutaj porządny kodek dźwiękowy, 2.5G LAN czy moduł komunikacji sieciowej zawierający Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2. Solidne zmiany przeszła również sekcja zasilania, która otrzymała nie tylko potężniejsze radiatory, ale przede wszystkim mocniejszą konfigurację dorównującą niezłym modelom z chipsetami X570 np. ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Dzięki temu ASUS ROG Strix B550-E Gaming powinien bez problemu poradzić sobie z najbardziej wymagającymi procesorami Ryzen. Sytuacja jest jednak standardowa, bowiem modele AMD B550 często wypadają tutaj lepiej.