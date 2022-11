ASUS GeForce RTX 3000 - Najlepsze karty graficzne na prezent dla gracza i pracy dzięki obsłudze RT, DLSS, Reflex i Studio

Komputery to doskonałe urządzenia do cyfrowej zabawy i wydajne narzędzia pracy, a obydwa zadania można z powodzeniem łączyć dzięki technologiom firmy NVIDIA i kartom graficznym ASUS GeForce RTX 3000. Będą też świetnym prezentem świątecznym. Niezależnie jakie zastosowania preferujesz, czy będzie to rozrywka czy praca twórcza, ASUS GeForce RTX 3000 zapewnią najlepsze rozwiązania w swoich kategoriach. Gry komputerowe oraz aplikacje działają szybciej i wyglądają lepiej - zestaw nowoczesnych technik zapewnia realistyczną oprawę graficzną z ray tracingiem i niezrównaną wydajność dzięki NVIDIA DLSS. Z kolei NVIDIA Studio zapewnia turbodoładowanie twoim projektom, które przygotujesz sprawniej.

ASUS GeForce RTX 3000 to świetne karty graficzne na prezent, idealne zarówno do grania, jak i pracy kreatywnej. Stoi za nimi szereg technologii: NVIDIA DLSS, najszybsza obsługa ray tracingu, Reflex, Broadcast, Ansel, Highlights i Freestyle.

Wachlarz dodatkowych funkcji dostępnych na kartach graficznych ASUS GeForce RTX 3000, w tym bardzo udanych modelach ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti, można podzielić na cztery kategorie - bezpośrednio wpływające na warstwę wizualną i/lub wydajność (RTX / DLSS), usprawniające gry sieciowe (Reflex), wspierające twórców internetowych (Broadcast) oraz ułatwiające przygotowywanie cyfrowych treści (Ansel / Highlights / Freestyle). Rozpiętość tematyczna jest chyba wystarczająco szeroka, aby jedno urządzenie wykonywało kilka różnych zadań, ostatecznie mogących się przecież wzajemnie zazębiać. Część funkcjonalności jest oczywiście ściśle związana z zasobami sprzętowymi, głównie dotyczy to obsługi ray tracingu i DLSS, dlatego modele ASUS GeForce RTX 3000 oferują najszersze spektrum możliwości, dysponując specjalnymi jednostkami obliczeniowymi. Z platformy GeForce RTX dedykowanej graczom, obejmującej technologie ray tracing, DLSS i Reflex, korzysta już ponad 200 gier. Taki prezent dla Twojego komputera z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści.

Ray Tracing na kartach graficznych ASUS GeForece RTX 3000

Ray tracing w czasie rzeczywistym to długo oczekiwania rewolucja w grafice, dostępna teraz w dziesiątkach gier komputerowych na kartach ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Efekty włączenia ray tracingu są bardzo różne, zależnie do poziomu implementacji, jednak zapewniają nieporównywalnie lepsze wrażenia wizualne od klasycznej rasteryzacji. Zaawansowane odbicia, okluzja otoczenia, cieniowanie czy refleksy wygenerowane metodą śledzenia promieni (ray tracing), pozwalają tworzyć fotorealistyczne trójwymiarowe sceny. Karty graficzne ASUS GeForce RTX 3000 posiadają specjalne jednostki przyspieszające takie obliczenia, co otwiera zupełnie nowe możliwości przed twórcami gier, którzy coraz częściej z takich narzędzi korzystają. Dlatego komputery z układami NVIDIA RTX stanowią najbardziej zaawansowaną platformę dla graczy. Wystarczy spojrzeć poniżej, aby zrozumieć dlaczego:

NVIDIA w architekturze Ampere będącej sercem kart graficznych ASUS GeForce RTX 3000, zastosowała specjalny silnik graficzny Optix, pozwalający na konsolidację ray tracingu z rasteryzacją. Jest to optymalne rozwiązanie z wydajnościowego punktu widzenia. Pomimo, iż algorytm analizuje tylko te źródła, które bezpośrednio trafiają do obserwatora, wymaga to potężnej mocy obliczeniowej. W przypadku obrazów statycznych nie stanowiło to większego problemu, ale renderowanie w czasie rzeczywistszym jest znacznie bardziej zasobożerne. Dlatego dedykowane ray tracingowi rdzenie RT, obecne w kartach graficznych ASUS GeForce RTX 3000, posiadają wyspecjalizowane jednostki przyspieszające takie obliczenia. NVIDIA jest liderem w implementacji śledzenia promieni i dostarcza najwydajniejsze rozwiązania, co doskonale widać na przykładzie najbardziej zaawansowanych produkcji m.in. Dying Light 2. Pewnie fajnie byłoby zagrać na wypasie po świątecznym szaleństwie, co? ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti pozwolą uzyskać satysfakcjonującą wydajność w 1920x1080 i 2560x1440, a jeśli włączymy DLSS, można będzie podnieść rozdzielczość o oczko wyżej.

Dying Light 2 - Pilgrim's Path 1920x1080 / High / RT Ultra / DLSS OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 ASUS GeForce RTX 3090 Ti

1560 MHz (Base) 2025 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 21000 MHz 76 67 ASUS GeForce RTX 3090

1395 MHz (Base) 1765 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 19500 MHz 70 62 ASUS GeForce RTX 3080 Ti

1365 MHz (Base) 1785 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 384-bit 19000 MHz 68 60 ASUS GeForce RTX 3080

1440 MHz (Base) 1800 MHz (Boost)

10 GB GDDR6X 320-bit 19000 MHz 60 52 Gigabyte Radeon RX 6900 XT

1825 MHz (Base) 2225 MHz (Boost)

16 GB GDDR6 256-bit 16000 MHz 37 29

Dying Light 2 - Pilgrim's Path 2560x1440 / High / RT Ultra / DLSS OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 7 14 21 28 35 42 49 56 ASUS GeForce RTX 3090 Ti

1560 MHz (Base) 2025 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 21000 MHz 51 43 ASUS GeForce RTX 3090

1395 MHz (Base) 1765 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 19500 MHz 46 39 ASUS GeForce RTX 3080 Ti

1365 MHz (Base) 1785 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 384-bit 19000 MHz 45 38 ASUS GeForce RTX 3080

1440 MHz (Base) 1800 MHz (Boost)

10 GB GDDR6X 320-bit 19000 MHz 40 34 Gigabyte Radeon RX 6900 XT

1825 MHz (Base) 2225 MHz (Boost)

16 GB GDDR6 256-bit 16000 MHz 24 17

Dying Light 2 - Pilgrim's Path 3840x2160 / High / RT Ultra / DLSS OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 4 8 12 16 20 24 28 32 ASUS GeForce RTX 3090 Ti

1560 MHz (Base) 2025 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 21000 MHz 26 21 ASUS GeForce RTX 3090

1395 MHz (Base) 1765 MHz (Boost)

24 GB GDDR6X 384-bit 19500 MHz 23 19 ASUS GeForce RTX 3080 Ti

1365 MHz (Base) 1785 MHz (Boost)

12 GB GDDR6X 384-bit 19000 MHz 22 18 ASUS GeForce RTX 3080

1440 MHz (Base) 1800 MHz (Boost)

10 GB GDDR6X 320-bit 19000 MHz 20 16 Gigabyte Radeon RX 6900 XT

1825 MHz (Base) 2225 MHz (Boost)

16 GB GDDR6 256-bit 16000 MHz 11 8

NVIDIA DLSS na kartach graficznych ASUS GeForece RTX 3000

Czym właściwie jest technologia DLSS (Deep Learning Super-Sampling)? Najprościej rzecz ujmując - skalowaniem obrazu (upscaling) wykorzystującym do odtwarzania trójwymiarowej sceny sprzętowe jednostki Tensor, będące częścią składową układów napędzających karty graficzne ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Technologia DLSS 2 pracuje na ulepszonej sieci neuronowej wykorzystującej algorytmy głębokiego uczenia, która przechodzi „szkolenie” w oparciu o dziesiątki tysięcy obrazów o wysokiej rozdzielczości renderowanych na superkomputerze NVIDII. Wspólny model „uczenia” pozwolił zwiększyć wydajność i skalowanie, zwłaszcza w bardzo wysokich rozdzielczościach, gdzie przyrost klatek na sekundę potrafi sięgać ponad 100% (przykładem Dying Light 2). NVIDIA usprawniła zatem dobre aspekty i wyeliminowała słabe punkty pierwszej generacji DLSS. Wzrost wydajności powinien w całości zrekompensować niższą ostrość obrazu, bo nie można mieć przecież wszystkiego.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super-Sampling) to bardzo zaawansowane i efektywne skalowanie obrazu, które przede wszystkim zwiększa ilość klatek na sekundę. Efektem końcowym jest to, co najbardziej interesuje większość graczy - znaczny wzrost wydajności przy niewielkim, czasami wręcz niezauważalnym obniżeniu jakości obrazu. Wszystko oczywiście zależy od trybu NVIDIA DLSS jaki wybierzemy, ale nawet Quality przynosi wymierne efekty. Jeśli korzystasz z komputera z kartą ASUS GeForce RTX 3000 na pokładzie, możesz wykorzystać pełny potencjał NVIDIA DLSS 2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powyższej technologii sprawdź TEN artykuł. Wzrost wydajności jest na tyle spektakularny, że może decydować o utrzymaniu płynności w wyższych rozdzielczościach, zwłaszcza przy włączonym ray tracingu. Właśnie dlatego karty graficzne ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti to najlepszy prezent dla gracza.

Dying Light 2 - Villedor Skalowanie wydajności z DLSS Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 ASUS GeForce RTX 3080

1920x1080, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Performance 138.4 136.0 ASUS GeForce RTX 3080

1920x1080, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Balanced 125.6 123.0 ASUS GeForce RTX 3080

1920x1080, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Quality 113.6 111.0 ASUS GeForce RTX 3080

1920x1080, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS OFF 86.2 83.0

Dying Light 2 - Villedor Skalowanie wydajności z DLSS Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 ASUS GeForce RTX 3080

2560x1440, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Performance 107.4 105.0 ASUS GeForce RTX 3080

2560x1440, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Balanced 94.5 92.0 ASUS GeForce RTX 3080

2560x1440, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Quality 90.9 88.0 ASUS GeForce RTX 3080

2560x1440, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS OFF 58.7 56.0

Dying Light 2 - Villedor Skalowanie wydajności z DLSS Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 ASUS GeForce RTX 3080

3840x2160, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Performance 66.3 63.0 ASUS GeForce RTX 3080

3840x2160, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Balanced 56.0 53.0 ASUS GeForce RTX 3080

3840x2160, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS Quality 53.3 50.0 ASUS GeForce RTX 3080

3840x2160, Ustawienia Ultra

RT ON, DLSS OFF 30.6 29.0

NVIDIA Reflex na kartach graficznych ASUS GeForece RTX 3000

Standardem w określaniu wydajności sprzętu pozostają klatki na sekundę, gdzie więcej oznacza lepiej, aczkolwiek FPS-y nie stanowią jedynego parametru opisującego płynność obrazu. Istnieją jeszcze między innymi opóźnienia w generowaniu ramek, mające niebagatelny wpływ na finalne rezultaty czy odczucia. Kiedy naciśniemy lewy przycisk myszki, konkretne dane zostaną wysyłane do komputera i widzimy efekt w postaci np.: wystrzału z broni trzymanej przez bohatera. Jednak zanim do tego dojdzie, dane są przetwarzane przez szereg komponentów oraz podsystemów m.in. procesor czy system operacyjny. Dopiero w dalszej kolejności do pracy zabierają się ASUS GeForce RTX 3000. Przynajmniej z technicznego punktu widzenia, ponieważ sygnał jest inicjowany z poziomu monitora, zanim zostanie ostatecznie przetworzony i wyświetlony. To nie świąteczna magia, tylko solidne technologie NVIDII przynoszą takie efekty.

Input lag jest czasem między wysłaniem i wyświetleniem obrazu. Im mniejszy wskaźnik podawany w milisekundach (ms), tym oczywiście lepiej. Chociaż wiele gamingowych monitorów oferuje już naprawdę niskie opóźnienie, NVIDIA wprowadziła autorskie rozwiązanie, dzięki któremu możemy cieszyć się jeszcze bardziej zredukowanym input lagiem. Technika ta została określona mianem Reflex i występuje nie tylko w kartach ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Sama funkcja NVIDIA Reflex jest zgodna ze wszystkimi monitorami, natomiast modele z nowym modułem G-Sync (np: ASUS ROG Swift PG259QNR) zapewnią najlepsze efekty i dodatkowo monitoring parametrów za pomocą wbudowanego narzędzia NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Ile można zyskać? A całkiem sporo:

Call of Duty Warzone - Traning Arena 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex High 30.7 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex Normal 35.0 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex OFF 39.0

Fortnite - Floating Island 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 4 8 12 16 20 24 28 32 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex High 19.0 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex Normal 21.7 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex OFF 28.3

Valorant - Training Arena 1920x1080 / High / MSAA x4 / DirectX 11 Milisekundy (mniej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex High 36.0 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex Normal 37.6 ASUS GeForce RTX 3060

NVIDIA Reflex OFF 42.2

NVIDIA Broadcast, Ansel, Highlights i Freestyle na kartach graficznych ASUS GeForece RTX 3000

Aplikacja NVIDIA Broadcast to propozycja skierowana do internetowych twórców, zwłaszcza streamerów i użytkowników prowadzących wideokonferencje, bowiem przekształca dowolne miejsce transmisji w domowe studio. Przede wszystkim możemy wycinać tła, stosować dowolny podkład oraz korzystać z dodatkowych efektów np.: rozmycia. Pozwala to zarazem ograniczyć koszty przygotowania profesjonalnego miejsca nagraniowego wymagającego m.in. green screena czy zewnętrznego oświetlenia. NVIDIA Broadcast wprowadza także dynamiczne śledzenie ruchów kamery, automatyczne dopasowywanie obrazu i redukcję szumów mikrofonu i otoczenia np.: pisania do czego wykorzystana jest SI. Aplikację można pobrać TUTAJ (LINK).

Osoby korzystające z oprogramowania GeForce Experience, będącego centrum zarządzania parametrami i wydajnością kart graficznych ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 i ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti, mogą skorzystać również z kilku ciekawych funkcji. Oprócz automatycznej aktualizacji sterowników, nagrywania rozgrywki poprzez nakładkę ShadowPlay czy dobierania optymalnych ustawień, GeForce Experience oferuje między innymi automatyczne rejestrowanie wydarzeń na ekranie za pomocą NVIDIA Highlights. Nie trzeba już pamiętać o włączeniu nagrywania, aplikacja sama zapamiętuje epickie momenty, jeśli gra komputerowa wspomnianą funkcję obsługuje np.: Fortnite albo Playerunknown's Battlegrounds. NVIDIA ShadowPlay i Highlights umożliwiają także bardzo łatwe tworzenie plików GIF i dzielenie się zapisami rozgrywki w mediach społecznościowych, jak również transmitowanie potyczek za pośrednictwem Facebook Live, Twitch lub YouTube Live.

Kolejną ciekawostką dla fanów tworzenia oryginalnych materiałów, jest narzędzie NVIDIA Ansel, umożliwiające wykonywanie profesjonalnych zrzutów ekranowych w wybranych grach komputerowych. Nakładka pozwala manipulować kątem ustawienia kamery, dobierać niecodzienne perspektywy nawet w 360-stopniowym zakresie pola widzenia, wykonywać obrazy w superrozdzielczości, trybie HDR i stereoskopowym. NVIDIA Ansel oferuje także zestaw specjalnych filtrów, ręczne regulowanie kontrastu i jasności. Dzięki temu można stworzyć wysokiej jakości oryginalne screeny i tapety. NVIDIA Freestyle to natomiast zestaw kilkunastu filtrów przetwarzania końcowego, dzięki którym zamienisz wygląd działających gier poprzez nałożenie efektów retro, sepii, czarno-białego albo dostosujesz kolory do swoich potrzeb, jeśli przykładowo jesteś daltonistą. Wszystkie opisane rozwiązania integruje GeForce Experience.

NVIDIA Studio na kartach graficznych ASUS GeForce RTX 3000

NVIDIA przygotowała także specjalne rozwiązania dla twórców. Niezależnie od tego, czy renderujesz, edytujesz wideo nawet w 8K, zajmujesz się projektami, czy tworzysz dla zabawy, możesz to robić sprawniej i szybciej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne ASUS GeForce RTX bądź Quadro RTX, oprogramowanie zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Dodatkowo, można w aplikacji GeForce Experience szybko przełączać się pomiędzy wersją Game Ready oraz Studio, zależnie do czego będziemy wykorzystywać nasz sprzęt. Święty Mikołaj lubi to :)

