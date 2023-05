Astell&Kern prezentuje nowe modele odtwarzaczy z najwyższej klasy SP3000 Copper i SR35 oraz audiofilskie słuchawki ZERO2

Astell&Kern to powstała w 2012 roku południowokoreański marka firmy Iriver LTD zajmującej się produkcją najwyżej jakości sprzętu audio dla najbardziej wymagających użytkowników. Producent postanowił odświeżyć swoją ofertę, wprowadzając dwa nowe modele przenośnych odtwarzaczy muzyki i przewodowe wieloprzetwornikowe słuchawki dokanałowe ZERO2. Sprawdźmy zatem, co do zaoferowania mają zaawansowane sprzętowe nowości klasy premium.

Astell&Kern odświeża swoją ofertę o dwa modele odtwarzaczy z najwyższej klasy SP3000 Copper i SR35 oraz audiofilskie słuchawki ZERO2, które zostały oparte na niezwykle zaawansowanym przetworniku Quad-brid.

Astell&Kern SP3000 to przenośny odtwarzacz audio, który implementuje najnowsze i najlepsze układy przetworników marki AKM. W odtwarzaczu znajdują się dwa układy AK4191EQ pełniące rolę m.in. filtru cyfrowego i modulatora oraz aż cztery układy AK4499EX pełniące rolę właściwego przetwornika cyfrowoanalogowego. Produkt ten posiada oddzielną część odpowiedzialną za "obróbkę" sygnału cyfrowego od części odpowiedzialnej za generowanie sygnału analogowego. Podobną praktykę stosuje się z powodzeniem od lat w świecie hi-fi audio, jednak producent jako pierwszy zastosował tę technologię w odtwarzaczach przenośnych. Dodatkowo sprzęt posiada wewnętrzną posrebrzaną osłonę ekranującą. Dzięki tym zabiegom nie tylko pozbawiamy się ewentualnych zniekształceń interferencyjnych i harmonicznych, ale również dostajemy w pełni naturalny, czysty i precyzyjny dźwięk. Odtwarzacz jest od teraz dostępny również w miedzianej limitowanej kolorystyce i można go nabyć w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 20500 zł.

Astell&Kern SP3000 Astell&Kern SR35 Wyświetlacz 5,46 cala 3,6 cala Rozdzielczość 1080 x 1920 720 x 1280 Obsługiwane formaty audio WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DIFF, DSF, MQA Częstotliwość próbkowania PCM 8kHz ~ 768kHz (8/16/24/32 bity na próbkę) 8 kHz ~ 384 kHz (8/16/24/32 bitów na próbkę) Częstotliwość próbkowania natywny DSD Stero DSD64 (1-bitowy 2,8 MHz), DSD128 (1-bitowy 5,6 MHz), DSD256 (1bit 11,2 MHz), DSD512 (1 bit 22,4 MHz) DSD64 (1 bit, 2,8 MHz), DSD128 (1 bit, 5,6 MHz), DSD256 (1 bit , 11,2 MHz) Poziom wyjściowy niezbalansowany 3,3 Vrms 2,1 Vrms (tryb normal), 3,1 Vrms (tryb high), Poziom wyjściowy zbalansowany 6,3 Vrms (bez obciążenia) 4 Vrms (bez obciążenia tryb normal), 6 Vrms (bez obciążenia tryb high) Ilość rdzeni procesora 8 4 DAC 2x AKM AK4191 (modulator), 4x AK4499EX (dwa podwójne DAC) 4x Cirrus Logic CS43198 (Quad-DAC) Dekodowanie sygnału do 32 bitów / 768 kHz Bit-to-Bit do 32 bitów / 384 kHz Bit-to-Bit Wyjście niezbalansowane Jack 3,5 mm, wyjście optyczne 3,5 mm Jack 3,5 mm, wyjście optyczne 3,5 mm Wyjście zbalansowane 2,5 mm (tylko 4-stykowe), 4,4 mm (tylko 5-stykowe) 2,5 mm (tylko 4-stykowe), 4,4 mm (tylko 5-stykowe) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) Bluetooth 5.0 5.0 Kodeki Audio A2DP, AVRCP, Qualcomm aptX HD, LDAC A2DP, AVRCP, Qualcomm aptX HD, LDAC Materiał obudowy Stal nierdzewna 904L Aluminium Waga 493 g 184 g

Astell&Kern SR35 to odtwarzacz, który jest następcą SR25 MKII. Produkt pracuje w oparciu o poczwórny przetwornik CS43198 marki Cirrus Logic oraz rozwiązanie TERATON ALPHA, które optymalizuje prace wielu elementów układu audio. Warto nadmienić, że urządzenie ma możliwość przełączania trybu pracy pomiędzy wykorzystaniem Dual a Quad DAC, co daje nam wybór między czasem odtwarzania a wyższą jakością dźwięku. W nowym modelu SR35 zastosowano także nowe i pełni zbalansowane obwody wzmacniacza słuchawkowego. Dodatkowo obudowę odtwarzacza zaprojektowano tak, aby był on jak najbardziej praktyczny w codziennym użytkowaniu. Dlatego urządzenie waży jedynie 184 gramów, a czas odtwarzania to aż do 20 godzin. Produkt można nabyć w Polsce również w tych samych sieciach sklepów co model SP3000, a jego cena detaliczna brutto wynosi 4295 zł.

Astell&Kern ZERO2 to słuchawki wykorzystujące przetwornik typu Quad-brid. W rzeczywistości są to cztery różne rodzaje membran, które zostały precyzyjnie do siebie dopasowane. Połączone zostały za pomocną układu tak zwanej zwrotnicy głośnikowej, który dzieli konkretne pasma dźwięku na poszczególne pomniejsze przetworniki. Pierwszy przetwornik piezoelektryczny jest stosowany wyłącznie do tonów wysokich. Dwa armaturowe przetworniki specjalizują się w zakresie średnich pasm. Kolejne dwa przetworniki tego typu zostały wykorzystane jedynie do zakresu niższego środka. Dedykowany przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm jest dedykowany tonom niskim i najniższym. Dla bardziej wprawionych osób w świecie audio warto wspomnieć, że producent zadbał o pełną synchronizację zależności fazowych, tak aby słuchawki grały spójnie i bez zniekształceń fazowych. W zestawie znajdziemy kable ze wtyczkami 3,5 mm (niezbalansowany) oraz 2,5 mm (zbalansowany) wykonane z powlekanej srebrem miedzi OFC, eleganckie skórzane etui i pełen zestaw gumek. Słuchawki dokanałowe Astell&Kern ZERO2 dostępne są już we wspomnianych sieciach sklepów, a ich cena detaliczna brutto wynosi 5495 zł.

Źródło: Astell&Kern