ASRock Z490 AQUA - Topowa płyta główna z blokiem wodnym

ASRock, podobnie jak ASUS czy MSI, porządnie przygotował się do premiery konsumenckich procesorów Intel Comet Lake-S. Najbardziej rozbudowanym i najwyżej pozycjonowanym modelem w ofercie Tajwańczyków ma być model ASRock Z490 AQUA. Jak sama nazwa wskazuje mowa tutaj o płycie głównej z pełnym blokiem wodnym, ale i metalowym backplate, grubszym laminatem i rozbudowaną sekcja zasilania. Nie zabrakło też fizycznych przycisków na PCB oraz ekranu POST, wzmocnionych złącz PCI Express, radiatorów dla nośników SSD typu M.2 czy wreszcie rozbudowanego podświetlenia RGB LED. Oczywiście ten ogrom dodatków wymagał zastosowania większego formatu E-ATX, zamiast zwykłego ATX.

Płyta główna ASRock Z490 AQUA posiada nie tylko blok wodny z RGB LED dla procesora i sekcji zasilania, ale dodatkowo metalowy backplate.

ASRock Z490 AQUA to płyta główna w formacie E-ATX z 8-warstwowym laminatem, chipsetem Intel Z490 oraz gniazdem LGA 1200. Mamy tutaj do czynienia z 16-fazową sekcją zasilania, która wraz z procesorem chłodzona jest przy pomocy bloku wodnego (wymaga on autorskiego układu WC). Na czarnym laminacie znalazły się cztery bloki dla pamięci RAM DDR4 o maksymalnej pojemności 128 GB i taktowaniu 4700+ MHZ (OC), trzy wzmocnione gniazda PCI Express 3.0 x16 oraz dwa zwykłe PCI Express 2.0 x1. Dla nośników danych przewidziano osiem portów SATA III oraz trzy złącza typu M.2 PCIe 3.0 x4, które dodatkowo wyposażono w metalowe radiatory.

Zastosowany kodek dźwiękowy to Realtek ALC1220 wraz z ESS SABRE9218 DAC, izolowanym i ekranowanym laminatem oraz złotymi złączami audio. W przypadku kontrolera sieciowego mowa o 10-gigabitowym AQUANTIA AQC107 oraz 2,5-gigabitowym Realtek Dragon RTL8125BG, a całość dopełnia bliżej nieokreślona karta WiFi od Intela obsługująca WiFi 6 802.11ax i Bluetooth 5.0. Panel I/O w ASRock Z490 AQUA jest rozbudowany i znajdziemy tutaj złącza antenowe, jedno HDMI, dwa Mini DisplayPort, dwa porty Thunderbolt 3, trzy USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa RJ-45, przyciski Clear CMOS oraz BIOS Flashback i sześć złącz audio. Sugerowana cena nie została podana, ale będzie to z pewnością kwota odpowiadająca kompletnemu komputerowi do gier czy maszynie biurowej.

