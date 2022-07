ASRock wydaje karty sieciowe WiFi 6E dla swoich ostatnich płyt głównych. Ciekawy sposób na upgrade komputera

WiFi 6E to coraz popularniejszy standard gwarantujący m.in. dostęp do pasma 6 GHz, lecz mimo upływu czasu nadal nie wszyscy producenci traktują go priorytetowo. Wiele nowych płyt głównych jest zgodnych jedynie ze starszymi standardami łączności, jednak okazuje się, że wymiana modelu na droższy wcale nie musi być konieczna, by cieszyć się szybszym łączem. Firma ASRock wydała właśnie osobne karty sieciowe WiFi 6E dla swoich ostatnich płyt głównych.

Nowe zestawy od ASRocka stanowią ciekawą propozycję dla osób chcących wykorzystać dobrodziejstwa sieci WiFi 6E bez konieczności wymiany całej płyty głównej.

Karty sieciowe dostępne są w standardzie AMD lub Intel WiFi-6E (802.11ax). Brakuje dokładnych informacji na ich temat, jednak wydaje się, że wersja AMD to nic innego jak układ RZ608 NIC, będący z kolei kartą MediaTek MT7921K ze zmienioną nazwą. Mówimy więc o module 2×2 Wi-Fi 6E z obsługą Bluetooth 5.2, który zaprojektowany został z myślą o interfejsie PCIe. Wariant Intela jest zaś zapewne oparty na chipsecie AX211 lub AX411. Co ciekawe, wykorzystuje on najnowszy interfejs CNVIo2 M.2, który nie będzie kompatybilny z poprzednimi generacjami układów logiki Niebieskich - karta ta ma więc sens tylko w przypadku platformy Intel z serii 600 z chipem Alder Lake lub nowszym.

Nowe zestawy od ASRocka stanowią ciekawą propozycję dla osób chcących wykorzystać dobrodziejstwa sieci WiFi 6E bez konieczności wymiany całej płyty głównej. Szkoda tylko, że nie poznaliśmy jeszcze ceny wspomnianych kart. Inna sprawa, że już od dłuższego czasu trwają prace nad WiFi 7, który zaoferuje większe możliwości i już niebawem to na nim skoncentruje się cała branża nowych technologii.

Źródło: ASRock, VideoCardz