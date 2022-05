Apple Watch 8 z nowością, której zabrakło w ostatniej generacji. Zegarek otrzyma funkcję pomiaru temperatury ciała

Przed premierą zegarka Apple Watch 7 mówiło się o tym, że otrzyma on funkcję monitorowania temperatury ciała użytkownika. Tak się jednak nie stało. Przeszkodą okazał się niewystarczająco dopracowany algorytm, który miał niwelować błędy pomiarowe. Nie oznacza to jednak, że firma z Cupertino całkowicie odpuściła sobie pracę nad wspomnianą nowością. Przeciwnie, według najnowszych informacji od znanego i co ważne – zaufanego leakstera Ming-Chi Kuo, funkcja monitorowania temperatury ciała użytkownika może zadebiutować już w nadchodzącej generacji zegarka, czyli w Apple Watch 8. Co więcej, okazuje się, że nad podobnym rozwiązaniem pracuję także największy konkurent firmy z Cupertino, czyli Samsung.

Nadchodzący zegarek Apple Watch 8 z nowszym procesorem oraz czujnikiem mierzącym temperaturę ciała użytkownika. To cieszy, ale co z mizernym akumulatorem, który nie zapewnia sensownego czasu pracy?

Można nie przepadać za Apple, ale trzeba oddać firmie to, że jest liderem w segmencie smartwatchy. Inteligentne zegarki producenta podbiły rynek i do dziś stanowią najchętniej wybierane przez konsumentów urządzenia ubieralne. Nie oznacza to jednak, że są to produkty pozbawione wad. Niestety, seria Apple Watch boryka się z krótkim czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatora. W zależności od sposobu użytkowania może on wynosić nawet mniej niż pełny dzień. Codzienne ładowanie akumulatora to realny kłopot. Zamiast mierzyć jakość snu, użytkownik musi dostarczać energie do baterii swojego zegarka. Nic nie wskazuje na to, aby firma miała poprawić tę kwestię w najbliższym czasie. Zamiast tego ekipa Tima Cooka skupi się na nieco innym temacie.

Ming-Chi Kuo uważa, że Apple Watch 8 otrzyma czujnik temperatury, dokonujący pomiarów na potrzeby monitorowania zdrowia użytkownika. Urządzenie, które zadebiutuje we wrześniu lub październiku tego roku, musi jednak najpierw spełnić oczekiwania względem sprawności działania algorytmu. Tylko w ten sposób można zagwarantować względnie wysoką dokładność pomiarów. Czujnik temperatury może pojawić się także w zegarku Samsung Galaxy Watch 5. W Apple Watch ósmej generacji spodziewamy się dodatkowo zobaczyć nowszy procesor.

Źródło: Macrumors, Ming-Chi Kuo, Unsplash (foto)