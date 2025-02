Apple TV+ po raz kolejny za darmo - z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby nie posiadające aktywnej subskrypcji

Na rynku platform streamingowych obecnie znajdziemy mnóstwo różnych propozycji: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SkyShowtime, HBO Max czy Apple TV+. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że jako jedyny prezentuje tylko wyprodukowane przez Apple seriale, filmy czy produkcje dokumentalne. Jest to również usługa, którą chyba najczęściej oferuje się w ramach kolejnych akcji promocyjnych. Przedsiębiorstwo właśnie rozpoczyna kolejną tego typu cykliczną formę zachęty do subskrypcji.

Apple po raz kolejny zachęca do skorzystania z oferty usługi Apple TV+. Przez najbliższy miesiąc do zgarnięcia są dwa darmowe miesiące abonamentu.

Apple ma w zwyczaju oferować promocje typu 2 miesiące usługi Apple TV+ za darmo przy okazji jakiegoś nowego filmu, serialu bądź produkcji dokumentalnej. Nie inaczej jest tym razem. Z okazji premiery filmu Stephen Curry: Underrated możemy skorzystać z darmowego okresu. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby, które dotychczas nie subskrybowały usługi Apple TV+... a przynajmniej tak brzmi oficjalna informacja. Finalnie jednak z promocji mogą skorzystać także osoby, które już wcześniej miały abonament, a teraz nie korzystają już z usługi.

Sprawdziłem to na swoim przykładzie (usługę Apple TV+ miałem aktywną w okresie trwania 3 sezonu serialu Ted Lasso) i dzisiaj korzystając z linku od producenta, mogłem ponownie skorzystać z opcji darmowych dwóch miesięcy. Oczywiście w celu rozpoczęcia subskrypcji i tak należy podać dane płatnicze - po wykorzystaniu dwóch pierwszych miesięcy, w trzecim nastąpi automatyczna płatność, chyba że wcześniej anulujemy subskrypcję. Obecnie w Apple TV+ warto chociażby obejrzeć serial Silos z Rebeccą Ferguson czy rozpoczynający się drugi sezon Fundacji (Foundation). Akcja trwa do 24 sierpnia, więc nie ma konieczności by już teraz korzystać z tej opcji. Jeśli zatem dołączymy do Apple TV+ dokładnie 24 sierpnia, wówczas darmowy dostęp potrwa do 24 października tego roku.

Źródło: Apple