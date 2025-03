Apple M3, M3 Pro, M3 Max oraz M3 Ultra - poznaliśmy szczegółowe konfiguracje nadchodzących procesorów ARM

Tej jesieni Apple powinno zaprezentować pierwsze urządzenia wykorzystujące procesor ARM Apple M3. Nowa generacja przejdzie na proces technologiczny TSMC N3B, który powinien pozwolić na uzyskanie nie tylko większej wydajności, ale również lepszej efektywności energetycznej (co zdecydowanie się przyda biorąc pod uwagę obecną generację M2). W sieci pojawiły się konkretne informacje na temat konfiguracji poszczególnych układów - M3, M3 Pro, M3 Max oraz M3 Ultra, które w kolejnych miesiącach systematycznie będą oferowane w kolejnych komputerach Apple.

Podstawowy procesor Apple M3 ma zaoferować identyczną konfigurację rdzeni CPU oraz GPU względem poprzednika (M2). Wykorzystany zostanie w 13 oraz 15" MacBookach Air, podstawowej wersji MacBooka Pro (zapewne 13" wersji), w Mac mini, iMacu oraz tabletach iPad Pro. Apple M3 Pro ma zostać podzielony na dwie wersje: bazowy (Base) oraz top. Ten pierwszy zaoferuje 12 rdzeni, w tym 6 typu Performance oraz 6 typu Efficiency, a także 18 rdzeni GPU. Topowa wersja otrzyma z kolei 14 rdzeni CPU (8 Performance + 6 Efficiency) oraz 20 rdzeni GPU. Jak widać w tym przypadku producent miałby się zdecydować na zwiększenie liczby rdzeni energooszczędnych (z 4 do 6) oraz liczby rdzeni GPU (z 19 do 20).

Procesor Rdzenie P / E (maksymalnie) / GPU (maksymalnie) Proces technologiczny Apple M2 8 rdzeni

4 Performance + 4 Efficiency

GPU: Do 10 rdzeni TSMC N5P (5 nm) Apple M3 8 rdzeni

4 Performance + 4 Efficiency

GPU: Do 10 rdzeni TSMC N3B (3 nm) Apple M2 Pro 12 rdzeni

8 Performance + 4 Efficency

GPU: Do 19 rdzeni TSMC N5P (5 nm) Apple M3 Pro 14 rdzeni

8 Performance + 6 Efficency

GPU: Do 20 rdzeni TSMC N3B (3 nm) Apple M2 Max 12 rdzeni

8 Performance + 4 Efficency

GPU: Do 38 rdzeni TSMC N5P (5 nm) Apple M3 Max 16 rdzeni

12 Performance + 4 Efficency

GPU: Do 40 rdzeni TSMC N3B (3 nm) Apple M2 Ultra 24 rdzenie

16 Performance + 8 Efficency

GPU: Do 76 rdzeni TSMC N5P (5 nm) Apple M3 Ultra 32 rdzenie

24 Performance + 8 Efficency

GPU: Do 80 rdzeni TSMC N3B (3 nm)

Apple M3 Max również będzie podzielony na dwie konfiguracje, z czego pierwsza otrzyma 16 rdzeni (12 Performance + 4 Efficiency) oraz 32 rdzenie GPU. Topowa wersja różni się natomiast wyłącznie liczbą rdzeni GPU - ta ma się zwiększyć z 32 do 40. Widać również, że układ M3 Max ma się bardziej różnić od M3 Pro pod względem czystej wydajności CPU. W tej jednostce Apple ma dużo mocniej postawić na rdzenie Performance kosztem rdzeni Efficiency (12 + 4). Na końcu pozostaje Apple M3 Ultra, który teraz ma dysponować już 32 rdzeniami, z czego 24 to rdzenie Performance a tylko 8 z nich to energooszczędne jednostki Efficiency. Apple M3 Ultra będzie również dysponować 64 lub 80 rdzeniami GPU w zależności od wersji. Apple M3 Ultra przeznaczony będzie to zestawów Mac Studio oraz Mac Pro, podczas gdy M3 Pro oraz M3 Max to przede wszystkim 14 oraz 16" laptopy MacBook Pro.

Nazwa procesora Konfiguracja CPU (P + E) Konfiguracja GPU Wykorzystanie Apple M3 8 rdzeni (4 + 4) 10 rdzeni 13" MacBook Air

15" MacBook Air

Podstawowy MacBook Pro

Mac mini

iMac

iPad Pro Apple M3 Pro (bazowy) 12 rdzeni (6 + 6) 18 rdzeni 14" MacBook Pro

16" MacBook Pro

Mac mini Apple M3 Pro (top) 14 rdzeni (8 + 6) 20 rdzeni 14" MacBook Pro

16" MacBook Pro

Mac Mini Apple M3 Max (bazowy) 16 rdzeni (12 + 4) 32 rdzenie 14" MacBook Pro

16" MacBook Pro

Mac Studio Apple M3 Max (top) 16 rdzeni (12 + 4) 40 rdzeni 14" MacBook Pro

16" MacBook Pro

Mac Studio Apple M3 Ultra (bazowy) 32 rdzenie (24 + 8) 64 rdzeni Mac Studio

Mac Pro Apple M3 Ultra (top) 32 rdzenie (24 + 8) 80 rdzeni Mac Studio

Mac Pro

