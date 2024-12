Apple celowo spowalnia iPhone'y, choć nikogo o tym nie informuje. System iOS 18 ogranicza wydajność i odświeżanie ekranu

Nowa wersja mobilnego systemu iOS 18 od Apple dopiero co oficjalnie zadebiutowała, a już stała się przedmiotem wielu dyskusji. Najpierw wyszło bowiem na jaw, że ta odsłona mocno skupia się na zapewnieniu lepszego czasu pracy na akumulatorze smartfonom Apple iPhone poprzez ograniczenie ich wydajności. Teraz okazało się, że oprócz tego wszystkie modele, których ekran może być odświeżany z częstotliwością 120 herców, nie zawsze mogę z niej skorzystać.

System iOS 18 jest już dostępny do pobrania i choć po jego instalacji możemy liczyć na lepszy czas pracy na smartfonach Apple iPhone, to powód jest tutaj dość ciekawy — firma nieco obniża ich wydajność i możliwości wyświetlaczy.

Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, czyli obniżanie wydajności w smartfonach Apple iPhone poprzez system iOS 18 18, to użytkownicy podczas korzystania ze swoich urządzeń mobilnych mogą tego nawet nie zauważyć. Firma opóźniła bowiem czas, w którym procesor może osiągnąć maksymalne taktowanie, co przekłada się na gorsze wyniki np. w benchmarku Geekbench. Oczywiście nikt nie jest informowany o tej zmianie, która mimo wszystko powinna zapewnić lepszy czas pracy na akumulatorze.Inną kwestią jest natomiast fakt, że po aktualizacji do wspomnianej wersji systemu iOS, niektóre smartfony Apple iPhone nie skorzystają już w każdym wypadku ze 120-hercowego odświeżania ekranu, ponieważ czasem przy szybszym przewijaniu ekranu „limitem” staje się ok. 80 Hz, co dobrze uwidacznia poniższy materiał wideo z konta Ice Universe na platformie X.

If anyone still doesn't understand this, please watch this video. When scrolling through the list, iOS18 is always locked at 80Hz, and 120Hz is rarely seen.

source:weibo 孙斌1990 pic.twitter.com/lAJ10vBRad — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 23, 2024

Z pewnością celem jest uzyskanie przez użytkowników jeszcze lepszego czasu pracy na swoich smartfonach od Apple, natomiast ponownie — zmiana ta jest dość znacząca, a firma niespecjalnie myśli o informowaniu o niej kogokolwiek. Pierwsza zmiana jest całkiem zrozumiała, ponieważ podczas codziennej pracy nie ma potrzeby, aby czipy od Apple od razu rozpędzały się do progu swojej wydajności i większość osób nie zwróci na ten aspekt uwagi. Jednak zmniejszenie częstotliwości odświeżania ekranu do poziomu 80 Hz to już całkiem inna para kaloszy. Z czasem być może dowiemy się o kolejnych modyfikacjach, jakie mimowolnie wprowadza system iOS 18.

Źródło: X @IceUniverse, WCCFTech