AOC AGON PRO AG276QZD2 - nowa wersja monitora dla graczy skorzysta z ekranu QD-OLED i będzie tańsza

Niedawno testowaliśmy monitor AOC AGON PRO AG276QZD, który wykorzystuje ekran OLED od firmy LG Display (dokładnie to WOLED) o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i z odświeżaniem 240 Hz. Tymczasem producent już omówił specyfikację nowej wersji urządzenia, jednocześnie pierwsze sklepy zaczynają przyjmować na niego zamówienia. Druga generacja urządzenia skorzysta także z matrycy OLED, choć nie produkcji LG a Samsung Display (QD-OLED). Ponadto nowa wersja będzie tańsza, czym może zachęcić klientów.

AOC AGON PRO AG276QZD2 to nowa wersja monitora dla graczy, tym razem wykorzystująca matrycę QD-OLED. Przekątna i rozdzielczość pozostają bez zmian - to nadal 26,5" i 2560 x 1440 pikseli.

AOC AGON PRO AG276QZD2 pod względem wyglądu przypomina swój pierwowzór w zeszłego roku. Zmiany dotyczą natomiast matrycy, bowiem zamiast panelu OLED od LG Display otrzymamy QD-OLED produkcji Samsunga. Przekątna, rozdzielczość czy częstotliwość odświeżania nie uległy zmianie, więc nadal to 26,5" ekran Quad HD 240 Hz z obsługą NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Maksymalna częstotliwość odświeżania ponownie będzie oferowana tylko po kablu DisplayPort, jako że HDMI występuje tutaj w formie 2.0 (maks. 144 Hz przy natywnej rozdzielczości).

AOC AGON PRO AG276QZD AOC AGON PRO AG276QZD2 Matryca OLED (WOLED) OLED (QD-OLED) Podświetlenie OLED OLED Zakrzywienie ekranu - - Przekątna 26,5" 26,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Rozmiar plamki 0.229 mm 0.229 mm Odświeżanie 240 Hz 240 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.01 ms GtG 0.03 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 Luminancja 350 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) 450 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, ~98,5% DCI-P3 100% sRGB, ~98,5% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0 (1440p @144 Hz)

2x DisplayPort 1.4 (1440p @240 Hz) 2x HDMI 2.0 (1440p @144 Hz)

2x DisplayPort 1.4 (1440p @240 Hz) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 5 W (x2) 5 W (x2) VESA 100x100 100x100 Waga z podstawą 6,41 kg 6,70 kg Wymiary z podstawą 604,4 x 396,6 - 526,6 x 233,9 mm 609,3 x 395,6 - 526,6 x 228,9 mm Gwarancja 3 lata 3 lata

Monitor ma być trochę jaśniejszy w trybie SDR, oferując teraz typową luminancję na poziomie 450 nitów zamiast wcześniejszych 350 nitów. Ostatnią z większych różnic będzie sama cena, bowiem producent wycenił urządzenie na 599 dolarów, tym samym będzie to jeden z tańszych OLED-ów na rynku. Nie wiemy kiedy w Polsce trafi on do sprzedaży, jednak u nas jego cena w dniu premiery powinna oscylować w granicach 2800 złotych. Miejmy nadzieję, że dość szybko dojdzie do kolejnych korekt cen i AOC AGON PRO AG276QZD2 kupimy po jakimś czasie w jeszcze niższej cenie.

