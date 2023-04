Ankieta EHA 2023 dotycząca sprzętu i trendów w technologii. Do wygrania wysokiej klasy laptop o wartości 2299 euro

Jak co roku zapraszamy naszych czytelników do udziału w ankiecie zorganizowanej przez grupę EHA (European Hardware Association), której członkiem jest również portal PurePC. W badaniu chodzi przede wszystkim o poznanie preferencji sprzętowych, spojrzenia na aktualną sytuację rynkową i określenie priorytetów wśród konsumentów szeroko rozumianej technologii. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w ankiecie, może być szansa na wygranie wysokiej klasy laptopa Lenovo Legion Pro 5i. Co ważne, aby udzielić odpowiedzi nie jest potrzebna fachowa wiedza. Wprost przeciwnie, chcemy poznać zdanie zwykłych konsumentów.

Jak co roku, chcielibyśmy poznać Wasze zdanie dotyczące wielu aspektów użytkowania komputera, jak również planów zakupowych czy spojrzenia na nowe technologie. Ankieta publikowana jest w ramach inicjatywy European Hardware Association, w skład której oprócz PurePC wchodzą największe i najpopularniejsze redakcje z całej Europy w postaci KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), Tweakers (Holandia), Hardware Upgrade (Włochy), Cowcotland (Francja), Geeknetic (Hiszpania), LAB501 (Rumunia) czy IO-Tech (kraje nordyckie). Tym samym poznajemy preferencje na rodzimym rynku, jak również w całej Europie. Kliknijcie w LINK do ankiety i weźcie udział w badaniu.

Nasza ankieta pozornie wydaje się długa, składa się w końcu z 30 pytań, jednak wypełnienie całości zajmuje około 5 minut. Większość pytań jest zamknięta i posiada gotowe odpowiedzi, a w tych otwartych wystarczy wpisać zwykle jedno słowo. Oczywiście jeśli nie czujecie się w jakiejś tematyce pewnie - nie ma sprawy. Po prostu przejdźcie dalej bez udzielania odpowiedzi. Głosowanie potrwa do północy 9 maja 2023. Osoby biorące udział w ankiecie mają szansę na wygranie laptopa Lenovo Legion Pro 5i, mającego na pokładzie procesor Intel Core i7-13700HX oraz układ graficzny GeForce RTX 4070. Adres email konieczny do udziału w konkursie nie zostanie wykorzystany do celów reklamowych (posłuży tylko do kontaktu ze zwycięzcą).