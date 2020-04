AMD StoreMI - koniec wsparcia dla technologii łączenia SSD i HDD

Wraz z premierą drugiej generacji procesorów Ryzen, firma AMD zaprezentowała także rozwiązanie o nazwie StoreMI, które w domyśle miało być konkurencją dla pamięci Intel Optane Memory. W przeciwieństwie do pomysłu Intela, u AMD nie było konieczności dokupywania specjalnych nośników, które przyspieszały tradycyjne dyski HDD. Zamiast tego można było wykorzystać praktycznie każdy dysk SSD na złączu M.2, niezależnie czy obsługiwał interfejs SATA III czy PCIe NVMe. Dość nieoczekiwanie okazało się, że AMD przestało wspierać i rozwijać tę technologię, o czym poinformowano oficjalnie na stronie producenta. W zamian jednak do końca drugiego kwartału ma zostać zaprezentowane nowe rozwiązanie, choć obecnie żadnych szczegółów w tym temacie nie znamy.

AMD po cichu wstrzymało rozwój usługi StoreMI, którego celem było przyspieszenie dysków HDD z wykorzystaniem dowolnego nośnika SSD oraz opcjonalnie pamięci RAM.

AMD StoreMI w zamyśle było bardzo proste - mając dowolny praktycznie dysk SSD o pojemności do 256 GB oraz kompatybilne płyty główne (z chipsetem AMD 400) mogliśmy przyspieszyć działanie tradycyjnego nośnika HDD. Wystarczyło wówczas bowiem zainstalować dedykowane oprogramowanie od AMD i połączyć dysk SSD z nośnikiem HDD, tworząc w rzeczywistości jedną, wirtualną całość. Wykorzystując dysk SSD SATA III lub PCIe x4 Gen.3 NVMe mogliśmy uzyskać całkiem niezłe rezultaty, tym bardziej że program oferował także wykorzystanie części pamięci RAM (do 2 GB) jako bufor, który dodatkowo przyspieszał działanie dysku. Prawdopodobnie ze względu na brak większego zainteresowania technologią AMD StoreMI w połączeniu z bardzo niskimi cenami na nośniki SSD jakie widzieliśmy przez ostatni rok, producent zdecydował się na zawieszenie projektu.

Po cichu AMD wydało oświadczenie, w którym informują o braku dalszego wsparcia dla StoreMI. Plik instalacyjny zniknął ze strony producenta, ale podkreślono, że nadal można pobierać i instalować oprogramowanie z zewnętrznych źródeł, przy czym firma nie gwarantuje poprawnej pracy. W zamian za to, do końca drugiego kwartału ma zostać zaprezentowane nowe rozwiązanie związane z przyspieszaniem pamięci masowych. W tym jednak wypadku nie zdradzono żadnych konkretnych szczegółów, toteż musimy czekać najpóźniej do końca czerwca by dowiedzieć się co AMD ma w planach odnośnie następcy technologii StoreMI.

