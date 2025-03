AMD Ryzen Threadripper 9000 - pojawiły się pierwsze ślady nowej serii chipów HEDT. Nadchodzą nowe 96-rdzeniowce

Za nami jest już premiera pierwszych procesorów AMD opartych na architekturze Zen 5, jednak nie oznacza to, że Czerwoni zrobią sobie teraz przerwę w wydawaniu nowych produktów. W drodze są już kolejne układy. Zapowiedziano już, że 10 października odbędzie się wydarzenie poświęcone Ryzenom AI 300 PRO czy serwerowym chipom EPYC Turin. Wydaje się jednak, że AMD trzyma w zanadrzu również inne jednostki, jak np. kolejne procesory Ryzen Threadripper.

Pojawienie się pierwszych przecieków nt. chipów Ryzen Threadripper 9000 już w tym momencie wydaje się nieco zaskakujące. Możliwe, że czegoś więcej o tych układach dowiemy już 10 października, gdy AMD będzie szczegółowo omawiać serwerowe jednostki EPYC Turin.

Na stronie internetowej NBD zauważono właśnie wzmiankę o nieujawnionym 96-rdzeniowym procesorze AMD z serii Shimada Peak. Nazwa ta już od kilku miesięcy kojarzy nam się wyłącznie z niezapowiedziano jeszcze serią Ryzen Threadripper 9000 (modele 7000 określane są jako Storm Peak), dlatego mamy podstawy, by sądzić, że coś się dzieje w tym temacie. Nie ma co jednak oczekiwać jakiejś wielkiej rewolucji w ofercie. Pomijając tę samą spodziewaną konfigurację rdzeni (do 12 bloków CCD, z czego każdy ma dysponować 8 rdzeniami) nowe procesory powinny być kompatybilne z platformami WRX90 i TRX50 opartymi na podstawce sTR5.

Ryzen Threadripper 9000 Ryzen Threadripper 7000 Nazwa kodowa Shimada Peak Storm Peak Architektura Zen 5 Zen 4 Maks. liczba rdzeni 96 96 Maks. taktowanie ? 5,3 GHz Maks. TDP ? 350 W Podstawka sTR5 sTR5 Data premiery 2025 (?) październik 2023 r.

Pojawienie się pierwszych przecieków nt. nowych modeli HEDT od AMD w tym momencie wydaje się nieco zaskakujące. Dotychczas przewidywano, że modele Shimada Peak zostaną ujawnione dopiero w 2025 roku - w końcu ostatnie Threadrippery (Storm Peak) pojawiły się niespełna rok temu, a przecież czekano na nie bardzo długo. Możliwe, że czegoś więcej o serii 9000 dowiemy się zatem już 10 października, gdy omówione zostaną np. serwerowe jednostki EPYC z rodziny Turin. Kolejne premiery od AMD przewidziane są dopiero na targach CES 2025 (Strix Halo i Kraken Point).

Źródło: VideoCardz