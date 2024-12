AMD Ryzen AI Max+ 395 pozwoli zrezygnować z kart graficznych. AMD Radeon 8060S prawie jak NVIDIA GeForce RTX 3060

Targi CES 2025 zbliżają się wielkimi krokami (start 7 stycznia). To właśnie na nich powinniśmy poznać nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50, a także chipy od AMD z rodziny Strix Halo. Ta ostatnia ma porzucić hybrydową architekturę łączącą rdzenie Zen 5 i Zen 5c na rzecz samych Zen 5. Poza tym firma zdecydowała się na budowę chipletową, a układ graficzny ma wznieść APU na nowy poziom, gdyż mocą zbliży się do dedykowanych. Z benchmarków wynika, że tak właśnie będzie.

AMD Ryzen AI Max+ 395 to jeden z najmocniejszych przedstawicieli nowej serii Strix Halo, która swoją premierę powinna mieć na targach CES 2025. Pierwsze testy pokazują, że szykuje się mała rewolucja na rynku iGPU.

Wyniki z przeprowadzonego benchmarku Geekbench 6.3.0 pokazały, że AMD Ryzen AI Max+ 395 będzie naprawdę ciekawą jednostką z rodziny Strix Halo (choć z pewnością nie pod względem nazewnictwa, gdyż prawdopodobnie istnieje także wariant AI Max+ Pro...). Procesor oparty na architekturze Zen 5 wypadł bardzo dobrze, a warto podkreślić, że rezultaty finalnego egzemplarza powinny być jeszcze lepsze. Dziś jednak przyjrzymy się bliżej temu, co udało się osiągnąć nadchodzącemu zintegrowanemu układowi graficznemu, który trafi na pokład kilku wariantów z nowej serii - mowa o AMD Radeon 8060S. Powinniśmy spotkać się z całkiem dobrą wydajnością, gdyż nowość zapewnia 40 jednostek obliczeniowych (CU).

AMD Ryzen AI Max+ 395 Rodzina Strix Halo Architektura CPU Zen 5 Rdzenie/wątki 16C/32T Taktowanie 3,0 - 5,2 GHz Układ graficzny AMD Radeon 8060S (40 CU) Architektura GPU RDNA 3.5 Pamięć cache L2 - 16 MB

L3 - 64 MB Geekbench 6.3.0 Single-Core - 2894 pkt

Multi-Core - 20708 pkt

Moc wspomnianego układu graficznego ukazują wczesne wyniki z benchmarku PassMark, w którym to osiąga on niemal 16,5 tys. punktów, przeganiając tym samym desktopową edycję NVIDIA GeForce RTX 2060 i doganiając GeForce RTX 3060 - efekty doprawdy imponujące. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty i tak nie pokazują pełnego potencjału, ponieważ mniej wydajny układ AMD Radeon 8050S (32 CU) okazał się jeszcze lepszy, co nie powinno się zdarzyć. Można więc zakładać, że nowa generacja zintegrowanych układów graficznych z linii Strix Halo będzie naprawdę mocna i umożliwi wielu użytkownikom zrezygnowanie z kart graficznych.

